Erstes Foto von neuen „GNTM“-Kandidaten aufgetaucht - Fans entsetzt: „Was soll das denn?“

Von: Judith Braun

Die 17. Staffel von „GNTM“ auf ProSieben steht in den Startlöchern. Vom ersten Foto der neuen Kandidatinnen zeigen sich die Fans allerdings irritiert.

Update vom 23. Januar 2022: Ein erstes Foto kursierte vor Tagen bereits im Netz (s. unten), inzwischen stellt ProSieben sie auf der GNTM-Website auch offiziell vor: Die Kandidatinnen der neuen Staffel „Germany‘s Next Topmodel“ könnten dieses Jahr kaum unterschiedlicher sein. Gemäß des zum wiederholten Male ausgerufenen GNTM-Mottos „diversity“ setzt Heidi Klum in ihrer ProSieben-Show 2022 wieder auf Vielfalt und hat daher alle „Meedchen“ und Frauen sämtlichen Typs zum Casting geladen. Wer es unter die Top 33 und dabei in die GNTM-Auftaktfolge am 3. Februar 2022 geschafft hat, das verraten wir Ihnen hier bereits vorab.

GNTM: Heidi Klum setzt bei der Suche nach „Germany‘s Next Topmodel“ 2022 wieder auf Diversity

„Ich dachte schon im letzten Jahr, dass wir einen total diversen Cast hatten, aber dieses Jahr toppt wirklich alles“, freut sich Heidi Klum auf ihre neuen Anwärterinnen auf den Titel „Germany‘s Next Topmodel“. Tatsächlich gilt es für Top 33-Kandidatinnen der heurigen GNTM-Staffel, mit ihrer Persönlichkeit zu überzeugen - Äußerlichkeiten, Maße oder weitere Zahlen sollen - eben ganz dem Motto „diversity“ entsprechend - dabei keine Rolle spielen. Petite Model oder Curvy Model oder vielleicht doch ein eher „klassisches“ Mannequin, alle sind in dem Modelwettbewerb 2022 willkommen.

Besonders interessant ist dabei die beinahe riesige Altersspanne aller GNTM-Kandidatinnen von über 50 Jahren, die durch Heidis „Meedchen“ und eben auch Frauen in diesem Jahr vertreten ist. „Ich bin so happy, dass so viele ältere Frauen meinem Aufruf gefolgt sind“, verkündet Heidi Klum, welche Premiere es in den kommenden Wochen bei „Germany‘s Next Topmodel“ zu sehen gibt. Bevor die neuen Folgen der Casting-Show ausgestrahlt werden, erfahren Sie hier bei uns bereits, welche Anwärterinnen dieses Jahr um den Sieg in dem ProSieben-Format kämpfen.

Das sind alle Kandidatinnen der 17. Staffel „Germany‘s Next Topmodel“ im Überblick

GNTM 2022 (ProSieben): Fans entsetzt von erstem Foto der neuen Kandidatinnen

Erstmeldung vom 12. Januar 2022: München - Bald ist es wieder so weit: Heidi Klum geht auf Topmodel-Jagd. Zum 17. Mal in Folge sucht die 48-Jährige nach Nachwuchsmodels in Deutschland. Dabei hat sich die beliebte ProSieben-Casting-Show „Germany‘s next Topmodel“ in den letzten Jahren ziemlich verändert. Nicht nur, dass die Topmodel-Chefin für die aktuelle Staffel zusammen mit Rap-Legende Snoop Dogg selbst den Titelsong singt. Die Kriterien für eine Bewerbung wurden bereits in der letzten Staffel modernisiert.

GNTM 2022 (ProSieben): Erstes Foto von neuen Heidi-Klum-Kandidatinnen aufgetaucht - Fans entsetzt

Schon in der 16. Staffel wurde das Wort Diversity in der Show von Heidi Klum ganz großgeschrieben. In der Umsetzung bedeutete dies, dass sich einfach jeder für die TV-Show bewerben konnte. Alter, Größe, Gewicht - das alles spielt plötzlich keine Rolle mehr. Was hingegen für die Ehefrau von Tokio-Hotel-MItglied Tom Kaulitz zählt, das ist einzig und allein die Personality der Kandidatinnen. Und diese Persönlichkeiten scheint sie auch für die neue Staffel gefunden zu haben. Ein erstes offizielles Foto der neuen Teilnehmerinnen wurde unlängst veröffentlicht. Allerdings kam das nicht bei allen GNTM-Fans gleich gut an.

„Natürlich. Pur. Schön.“, so kommentierte das Team des offiziellen Instagram-Accounts das Foto von Starfotograf Rankin. Auf den ersten Blick wird bereits deutlich, dass es nicht mehr nur allein auf die Figur und ein „perfektes“ Aussehen ankommt. Keine der Damen scheint geschminkt zu sein, nicht einmal Heidi Klum selbst. Doch für manch eingefleischten Fan ist die Neuausrichtung der Sendung wohl noch etwas gewöhnungsbedürftig.

GNTM 2022: Erstes offizielles Foto mit Heidi Klum irritiert Fans

So zeigen sich manche Follower in den Kommentaren irritiert und noch etwas skeptisch. „Weiß irgendwie nicht ganz was ich davon halten soll“, schrieb eine Nutzerin. Eine andere fragt sich: „Sorry aber was soll das denn??“ Während ein weiterer Fan bemerkt: „Mit Topmodel hat das nichts mehr zu tun. Personalityshow zur Unterhaltung.“ Eine aufmerksame Userin inspizierte das Foto offenbar ganz genau und ihr fiel bereits ein skurriles Detail auf: „Was tut sie ganz links im Bild mit ihrer rechten Hand?“ Naja, es ist eben auch noch kein Topmodel vom Himmel gefallen. Und diese Kandidatin hat zumindest bald die Gelegenheit dazu, exklusiv bei Heidi Klum das richtige Posen zu lernen. Daneben gibt es außerdem auch viele Fans, die sich weiterhin trotz neuem Konzept auf die Staffel, die am 3. Februar auf ProSieben startet, freuen. „Es geht wieder looooooos“ und „Sieht sooo gut aus“ liest man nämlich auch in der Kommentarspalte. (jbr)