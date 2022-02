GNTM-Kandidatinnen Martina und Lou-Anne: Mutter verspottete Ausbildung ihrer Tochter – „Tussi-Lehre“

Von: Jennifer Kuhn

Martina ist Kandidatin in der 17. Staffel von „Germany‘s next Topmodel“ 2022 © ProSieben/Richard Hübner

Die GNTM-Kandidatinnen Martina und Lou-Anne kämpfen derzeit um den Sieg - dabei zeigt die 50-Jährige, dass sie nicht immer mit allem einverstanden war, was ihre Tochter so machte.

Mykonos - Ein Mutter-Tochter-Gespann gab es bei „Germany‘s next Topmodel“ noch nie. Mutter Martina (50) kämpft gemeinsam mit ihrer Tochter Lou-Anne (18) um den Titel von Heidi Klums ProSieben-Show. Beide sehen sich nun als Konkurrentinnen. Dennoch tauschen sich Mutter und Tochter immer wieder aus und geben sich Shooting- und Laufsteg-Tipps. Doch in einem Interview mit dem Star-Magazin „red“ verrät Martina, dass sie mit einer Sache nicht so ganz einverstanden war, die ihre Tochter vor einigen Jahren beschlossen hatte.

GNTM 2022: Lou-Anne begann ihre Ausbildung zur Friseurin – „Hat mir schon zu denken gegeben“

Mutter Martina hat bereits eine Model-Karriere hinter sich. Während ihres damaligen Studiums modelte sie nebenbei. Sie konnte also schon Shooting- und Laufsteg-Erfahrungen sammeln. Dabei schaffte sie es sogar in das internationale Elle-Magazin. Doch einige Jahre später legte sie ihre Model-Karriere beiseite und wurde zu einer erfolgreichen Business-Frau, wanderte sogar nach Monaco aus. Drei Jahre später zog sie, gemeinsam mit ihrer kleinen Tocher Lou-Anne, wieder zurück nach Wien. Als die heute 18-Jährige ihre berufliche Karriere angefangen hatte, musste Mama Martina diese aber erst einmal akzeptieren. „Ich coache Menschen, vor allem Frauen hin zu Führungspositionen. Und meine eigene Tochter hat sich dazu entschlossen, eine Lehre zu machen und zwar die, die bei uns wirklich verschrien war als die Tussi-Lehre. An sich nämlich Friseur-Lehre“, so Martina. Heute kann die 50-Jährige darüber schmunzeln und lachen. „Das hat mir schon zu Denken gegeben, natürlich“, erzählte sie weiter. Wie Lou-Anne im Interview selbst bestätigte, wollte sie lieber arbeiten und Geld verdienen. Nun hat das Mutter-Tochter-Gespann das gleiche Ziel vor Augen: Germany‘s next Topmodel werden.

GNTM 2022: Wird Martina „Germany‘s Next Topmodel“?

Martina kommt bei Topmodel-Chefin Heidi Klum, wie auch bei den Gast-Juroren und Fotografen, gut an. Sie will sich beweisen und zeigt, dass sie auch mit 50 Jahren das Potenzial hat die 17. Staffel von „Germany‘s next Topmodel“ zu gewinnen. „Ich glaube, dass Models im Jahr 2022 vor allem Identifikationsfiguren sein dürfen, die Ausstrahlung, Charisma – ‚Fascino‘ – und das Gesamtpaket an menschlicher Möglichkeit vermitteln“, meint die Österreicherin im ProSieben-Interview. Wie weit es Martina bei „Germany‘s next Topmodel“ schaffen wird, erfahren Sie immer donnerstags um 20.15 Uhr bei ProSieben.