Lenara über GNTM-Zeit: „Habe mich zurückgesetzt gefühlt in Schulzeit, als ich gemobbt wurde“

Teilen

Lenara verließ GNTM 2022 freiwillig. © Screenshot Instagram/Lenara

Lenara, Kandidatin bei GNTM 2022, verließ die ProSieben-Show freiwillig. Die Person, die sie störte, konfrontierte sie nie. Nun äußerte sie sich zu ihren tieferen Beweggründen.

Lingen - In der vierten Folge bei Heidi Klums „Germany‘s Next Topmodel“ 2022 kam es zum ersten Mal richtig zum Knall unter den Kandidatinnen. Plus-Size-Model Lenara beklagte die „negative Gruppen-Energy“ und verließ freiwillig die Show*. Im Einzelgespräch mit Heidi Klum gab sie außerdem Heimweh und Schwierigkeiten mit Kontrahentin Noëlla an. Noëlla selbst wusste davon allerdings gar nichts, weinte, als sie es von den anderen Teilnehmerinnen erfuhr.

In den sozialen Netzwerken überschlugen sich daraufhin die Kommentare und Meinungen. Viele fragten sich: Warum suchte Lenara nie das Gespräch? Und wusste sie nicht, dass sie lange von Zuhause weg sein würde? Andere zollten Lenara großen Respekt für ihre Entscheidung. Nun meldete sich die 24-Jährige via Instagram-Storys zu Wort.

Germany‘s Next Topmodel 2022 (ProSieben): Lenara äußert sich zu ihrem Exit

„Ich bin zu ‚Germany‘s Next Topmodel‘ gekommen, weil ich Leute inspirieren möchte, sich selber zu lieben, wie sie sind. Und ich wollte kein Star werden, wirklich“, stellte sie zunächst klar. Dass sie die Star-Aussage am Anfang beim Kennenlernen getätigt hatte, war ihr im Nachhinein sehr unangenehm, so Lenara. „Ich wollte, dass sich Leute durch mein Selbstbewusstsein inspiriert fühlen“, fügt sie hinzu - und zu dieser Message hätte es nicht gepasst, wenn sie mit Noëlla „einen Beef angefangen“ hätte. „Das wird dann halt vor die Kamera gezogen - und dann habe ich gedacht, gerät meine Message total in den Hintergrund“, sagt die 24-Jährige.

Germany‘s Next Topmodel 2022 (ProSieben): Lenara habe „nie in Betracht gezogen“ Noëlla zu konfrontieren

Dazu erklärt sie ihre Beweggründe für die vielfach bemängelte fehlende Aussprache mit Kontrahentin Noëlla: „Ich habe nie in Betracht gezogen, sie zu konfrontieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil sie hat mir ja nichts getan. Ich habe einfach gemerkt, dass mich ihre Persönlichkeit total einengt. Aber ich kann ja nicht zu ihr hingehen und sagen: ‚Ändere mal deine Persönlichkeit.‘“ Weiter stellt sie klar: „Was man nicht gesehen hat ist, dass ich in der Aussprache zu Heidi gesagt habe, ‚Ich wünsche Noëlla nur das Beste und ich möchte ihr nichts Schlechtes.‘“ Sie würde Noëlla auch den Sieg gönnen, käme es dazu - sie selbst habe aber gemerkt, dass der Titel nicht (mehr) ihr Traum sei.

Germany‘s Next Topmodel 2022 (ProSieben): Lenara beklagt „komplette Stress-Situation“ ohne Kontakt nach Hause

Auch zum Thema Heimweh wollte die ehemalige GNTM-Kandidatin etwas loswerden. Das Wegsein sei für sie per se kein Problem. Vielmehr störe sie der mangelnde Kontakt in die Heimat. „Es ist ne komplette Stress-Situation, die ganzen Dreharbeiten dort“, so Lenara. Man könne nur einmal in der Woche zehn Minuten mit seinen Liebsten telefonieren, was ebenfalls aufgenommen werden würde, erzählt sie weiter. „Man kann einfach nie privat sprechen und sich einfach über alles unterhalten so. Das ist schon eine Situation, die mich belastet hat“, sagt die Aussteigerin.

Lesen Sie auch Cloud? - Was hinter der Wolke steckt Geht es ums Speichern von Fotos, das Streamen von Filmen oder das Archivieren beliebiger Daten, fällt schnell ein Begriff: Cloud. Klingt himmlisch, ist aber ein irdisches Konzept. Cloud? - Was hinter der Wolke steckt Im Boogie-Woogie: Nürnbergerin Schülerin (15) ertanzt sich Weltmeistertitel Die Nürnbergerin Paulina Reuß hat sich den Weltmeistertitel im Boogie-Woogie ertanzt. Gemeinsam mit ihrem Tanzpartner Janis Penzkofer überzeugte sie die Jury. Im Boogie-Woogie: Nürnbergerin Schülerin (15) ertanzt sich Weltmeistertitel

Lenara (GNTM 2022/ProSieben) spricht von Exit als Maßnahme gegen „psychische Schäden“

Diese „belastende Situation“ habe sie an früher erinnert: „Ich habe mich zurückgesetzt gefühlt zu damals in der Schulzeit, als ich gemobbt wurde.“ Und daher zu sich selbst gesagt: „Wenn ich jetzt gehe, dann werde ich psychisch keine Schäden davon behalten.“

Mit etwas Abstand zur Sendung ist sich Lenara heute sicher: „Ich denke, ich schaffe es auch ohne ‚Germany‘s Next Topmodel‘. Ich werde auf jeden Fall alles tun für meinen Traum.“ *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA