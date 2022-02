GNTM-Kandidatin bekommt Sonderregelung beim Action-Dreh - alte Unfall-Verletzung rührt zu Tränen

Beim Action-Shooting werden die Models von einem Seil in die Höhe gezogen. © ProSieben/Richard Hübner

In Folge Vier geht es für Heidi Klums Topmodels beim Action-Dreh hoch hinaus. Ein Modell beichtet einen schweren Unfall in der Vergangenheit - und bekommt eine Sonderregelung.

Mykonos - Kandidatin Lieselotte ist bei GNTM 2022 der absolute Zuschauer-Liebling. Aber nicht nur das, das Best-Ager-Model ist auch unter den Kandidatinnen besonders beliebt. Mit ihrer lustigen Art reißt sie alle mit.

GNTM 2022: Lieselotte saß nach einem Unfall im Rollstuhl und startet jetzt mit 66 Jahren als Model durch

Doch die 66-jährige Model-Anwärterin hat auch schwere Zeiten hinter sich, wie sie im Einzel-Interview gegenüber ProSieben schon erzählte. Die „Germany‘s Next Topmodel“-Teilnehmerin wurde bei einem Unfall schwer verletzt, saß im Rollstuhl. „Die Operateure von der Wirbelsäulen-Abteilung haben mich da zusammengeschraubt - mit künstlichen Wirbeln“, erzählte Lieselotte emotional abseits eines Catwalk-Trainings. Beim Posen und auch bei einer Tanz-Choreografie tat sich die GNTM-Kandidatin daher schwer - und dachte bereits ans Aufgeben.

Topmodel-Kandidatin Lieselotte. © ProSieben/Richard Hübner

GNTM 2022 (ProSieben): Best-Ager-Models müssen auch bei Action-Aufgaben ran

Bekanntermaßen geht es bei Heidi Klums Catwalks gerne mal actionreich zu. Ob Treppen heruntergehen oder in luftigen Höhen shooten. Aufgaben, die auch die älteren Models genauso wie ihre jüngere Konkurrenz mitmachen müssen. Producerin Lizi Sofeso sagte auf einer Pressekonferenz vorab auch: „Das war von vornherein klar, wenn wir sagen, wir machen die Türen auf, gelten für alle Models die gleichen Regeln“, zitiert Watson.

Germany‘s Next Topmodel 2022 (ProSieben): Sonderregelung für Lieselotte!

Bei einem Shooting mussten sie diese Regelung dann aber doch ein wenig anpassen, wie ebenfalls bekannt gegeben wurde. „Gerade bei Lieselotte, die aufgrund eines Unfalls körperlich eingeschränkter ist und auch das Gehen wieder lernen musste, gab es durchaus ein Shooting, bei dem wir darauf Rücksicht nehmen mussten“, hieß es auf der Pressekonferenz, woraus Promiflash zitiert. Dieses Shooting, genauer gesagt eigentlich ein kleiner Videodreh, findet in Folge Vier nun statt: Die Models werden an einem Seilzug blitzschnell aus einem Autositz in die Höhe gezogen.

Lieselotte bekam dabei aber doch eine Sonderregelung. Die Stuntmen gaben ihr eine besondere Weste, die ihre Wirbelsäule stabilisiert. „Ich fühle mich richtig gut vorbereitet“, so Lieselotte vor dem Abheben. Unter einem langen Ledermantel versteckte sie das Extra-Accessoire. Aber nicht nur das. Heidi Klum merkte vor dem Start zusätzlich an: „Lieselotte, ich weiß, du hast ein bisschen Hüftprobleme. Deswegen werden wir dich nicht ganz so schnell in die Luft schießen.“

GNTM 2022 (ProSieben): Lieselotte bricht bei Unfall-Beichte in Tränen aus

Regisseur David Helmut zeigte sich von Lieselotte im Anschluss schwer begeistert: „Lieselotte ist für mich jemand, den ich casten würde, wunderbar. Sie hat auf jeden Fall das richtige Timing. Sie hat echt ne schöne Art von Humor.“ Und auch Lieselotte selbst schwärmt: „Ich habe gedacht, ich bin ein Vogel.“

Den anderen Kandidatinnen, die bisher noch nichts von dem Unfall wussten, blieb die verlangsamte Action-Nummer aber nicht verborgen, ihnen schuldete Lieselotte noch eine Aufklärung. Unter Tränen berichtet sie von ihrem Vorfall von vor zwölf Jahren. „Wie auf so ner Leiter“ habe sie heute eine versteifte Lendenwirbelsäule. „Ich glaube, ich habe das Thema verdrängt“, so Lieselotte ehrlich. „Ich habe kaum geweint“ Die anderen Models sind schockiert von der Beichte und nehmen Lieselotte in den Arm. (jh)