GNTM 2022: Wer ist raus aus Heidis TV-Show? Wer hat noch die Chance auf den Titel „Germany‘s Next Topmodel“?

Von: Linda Rosenberger

Heidi Klum beim Dreh der neuen GNTM-Staffel im November in Athen. © Eurokinissi/dpa/ZUMA Press Wire

Auch 2022 sucht Heidi Klum wieder nach „Germany‘s Next Topmodel“. Eine Kandidatin wird sich diesen Titel am Ende sichern. Wer ist noch im Rennen? Wer ist raus?

Wieder sucht Heidi Klum auf ProSieben nach „Germany‘s Next Topmodel“.

Am Ende wird nur eine der neuen Kandidatinnen mit diesem Titel aus der TV-Show hervorgehen.

Doch wer ist noch im Rennen und wer musste das Model-Casting bereits verlassen?

Mykonos - Die Suche geht weiter: Zum 17. Mal bereits fragt Heidi Klum auf ProSieben, wer „Germany‘s Next Topmodel“ werden soll. Tausende Mädchen und Frauen sind auch 2022 wieder dem Aufruf der Model-Mama gefolgt und zu ihrem Casting erschienen, um sich eben jenen Titel zu sichern. Die Top 31 Kandidatinnen, die es dabei zumindest schon mal in die TV-Show und den Staffelauftakt am 3. Februar 2022 geschafft haben, sind diesem Traum zumindest schon mal einen Schritt in ihren Highheels näher. Am Ende allerdings bleibt mal wieder nur eine übrig, die Deutschlands nächstes Topmodel sein kann. Hier bei uns erfahren Sie, welche der GNTM-Kandidatinnen noch im Rennen sind und wer die TV-Show bereits verlassen musste.

Nur eine kann „Germany‘s Next Topmodel“ werden

So bunt war „Germany‘s Next Topmodel“ wohl noch nie. Zwar hat Heidi Klum wie nun 2022 auch schon letztes Jahr unter dem Motto „Diversity“ nach neuem Mannequin-Nachwuchs gesucht, aber die 17. Staffel ihrer ProSieben-Show verspricht trotzdem eine weitere Steigerung in Sachen Vielfalt. Denn während es bislang wirklich immer „Meedchen“, wie Heidi ihre Kandidatinnen gerne ruft, waren, die in ihrer Castingshow angetreten sind, trifft das in diesem Jahr nur noch bedingt zu. Denn statt junger Küken durften erstmalig auch gestandene Frauen in dem Model-Wettbewerb antreten - die Konsequenz: eine Altersspanne von mehreren Jahrzehnten unter den neuen Titelanwärterinnen. Hier können Sie sich übrigens einen Überblick über alle neuen GNTM-Kandidatinnen verschaffen.

„Germany‘s Next Topmodel“ 2022: Wer ist raus? Wer ist noch in Heidi Klums Modelshow dabei?

Doch so „divers“, wie „Germany‘s Next Topmodel“ in der neuen Staffel auch sein will, am Ende wird es doch wieder nur eine Einzige sein, die sich tatsächlich so nennen darf und mit ihren Stöckelschuhen künftig in der Modewelt als Heidi Klums Auserwählte Fuß fassen soll.

Diese GNTM-Kandidatinnen sind noch in der ProSieben-Show dabei:

Jasmin

Lisa-Marie

Anita

Juliana

Kristina

Kashmira

Inka

Julia

Lenara

Lena

Laura B.

Barbara

Jessica

Lou-Anne

Kim

Lieselotte

Annalotta

Luca

Amaya

Vivien

Martina

Viola

Paulina

Wiebke

Laura W.

Noella

Vanessa

Sophie

Diese Mädchen und Frauen dagegen sind bereits aus Heidi Klums Modelwettbewerb ausgeschieden:

Emilie

Pauline

Meline

So sehen Sie die nächste Entscheidung bei „Germany‘s Next Topmodel“ im TV und Stream

Um pünktlich zu erfahren, wer die ProSieben-Show als nächstes verlassen muss, sollten Sie am besten immer donnerstags am Start sein, denn dann gibt es die jeweils neue Folge „Germany‘s Next Topmodel“ zu sehen. Hier haben wir alle Programmtermine nochmal eigens für Sie im Überblick. (lros)