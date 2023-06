Kurz vor GNTM-Finale: Heidi Klums Co-Moderatorin lässt sie im Stich

Einen Tag vor dem großen Live-Finale der Schock für Topmodel Heidi Klum und alle GNTM-Fans. Ex-Kandidatin Cassy hat ihre Backstage-Moderation kurzfristig abgesagt.

Köln – Heidi Klum (50) sucht 2023 bereits zum 18. Mal „Germany‘s Next Topmodel“. Am Donnerstag (15. Juni 2023) ist es so weit: Das GNTM-Finale findet live in Köln statt und wird ab 20.15 Uhr auf ProSieben ausgestrahlt. Wie in jedem Jahr darf eine bereits ausgeschiedene Kandidatin im Backstage-Bereich moderieren. Dieses Mal sollte Fan-Liebling Cassy Cassau (23) hinter den Kulissen durch den Abend führen. Doch einen Tag vor dem Finale erteilte sie dem Sender und Heidi Klum eine Absage.

GNTM: Cassy Cassau entschuldigt sich auf Instagram bei den GNTM-Fans

Seit Tagen sind die diesjährigen Kandidatinnen bereits in Köln und proben für das Live-Finale von „Germany‘s next Topmodel“. Hamburgerin Cassy – die es 2023 auf den geteilten 13. Platz mit Marielena Ponte (53) schaffte – teilte auf ihren Social-Media-Kanälen auch viele Eindrücke von den Vorbereitungen und war voller Vorfreude auf ihre Aufgabe.

Am 3. Juni 2023 verkündete Cassy auf ihrem Instagram-Account mit 87.100 Followern (Stand: 15. Juni 2023) noch:

Oh mein Gott Leute, es gibt was zu verkünden. Es gibt big f***ing news und zwar werde ich dieses Jahr Backstage-Moderatorin für das große GNTM-Finale 2023 sein. Und ich werde euch hinter den Kulissen den ganzen Abend begleiten. Ich freue mich so, so, so, so doll, dass das passiert und ich freue mich so euch alle da zu sehen, also Leute schaltet ein für ein letztes Mal Cassy bei GNTM.

Doch einen Tag vor dem Live-Finale informierte die 23-Jährige ihren Fans, dass sie sich nun doch gegen die Moderation entschieden habe. Gründe nannte sie bislang nicht.

Diese 5 Kandidatinnen stehen im GNTM-Finale 2023 Selma (18) aus Berlin Somajia (21) aus Bielefeld Nicole (49) aus Offenbach Olivia (22) aus Hamburg Vivien (22) aus Koblenz

Ersatz für Cassy bei „Germany‘s next Topmodel“ gefunden

Cassy wird zwar nicht moderieren, aber dennoch beim großen Live-Finale dabei sein und ihre Mitstreiterinnen anfeuern. Auf dem TikTok-Kanal von „Germany‘s Next Topmodel“ wurde einen Tag vor dem Finale indes die Ersatz-Moderatorin verkündet. Es ist Katherine Markov (20), die auf dem neunten Platz landete. Auch Cassy äußert sich in dem Video:

So sagt Cassy: „Hallo ihr Lieben, ihr habt bestimmt schon mitbekommen, dass ich mich jetzt doch dagegen entschieden habe, die Backstage-Moderation zu übernehmen, aber darum freuen wir uns umso mehr, dass Katherine jetzt meinen Platz übernimmt“.

GNTM: Diese Stars sind 2023 im Finale mit dabei

Natürlich kann das Finale von GNTM nicht ohne hochkarätige Star-Acts auskommen. Neben Heidi-Klum-Tochter und Model Leni Klum (19) wird Star-Designer Jean-Paul Gaultier (71) zu Gast sein, sowie die diesjährige Eurovision Song Contest-Gewinnerin Loreen (39), die Kult-Band Scorpions, die Kölner Grammy-Gewinnerin Kim Petras (30), Choreograf Mecnun Giasar (Majnoon) und Topmodel-Urgestein Thomas Hayo (54). Kurz vor dem Finale äußerte sich Heidi Klums Vater Günther kritisch über die Entwicklung der Sendung. Quellen: Instagram/cassyccassau, TikTok/germanysnexttopmodel