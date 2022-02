Diese Frühstücksfernsehen-Moderatorin war früher bei GNTM dabei

Von: Elena Royer

Pünktlich zum Start der neuen Staffel „Germany‘s next Topmodel“ am 3. Februar hat eine bekannte deutsche Moderatorin enthüllt: Ich war mal dabei.

München - Jeden Morgen begrüßen die Moderatoren des Sat.1-Frühstücksfernsehens ihre Zuschauer mit den neuesten Nachrichten aus der ganzen Welt. Während die meisten Menschen zu dieser Zeit noch etwas müde aus der Wäsche schauen, sind im Gegensatz dazu die Frühstücksfernsehen-Stars schon top gestylt.

GNTM: Frühstücksfernsehen-Moderatorin war mal dabei

Top gestylt, das sind auch die Mädels, die in der Show von Heidi Klum ab Donnerstagabend (3. Februar) wieder um den Titel „Germany‘s next Topmodel“ kämpfen. Eine beliebte Frühstücksfernsehen-Moderatorin gestand jetzt, sie habe auch einmal bei der Show mitgemacht.

Heuer hat Heid Klum erstmals den Opener-Song für die Show selbst aufgenommen - doch das ist nur eines der Dinge, die heuer anders laufen bei GNTM.

Frühstücksfernsehen: Diese bekannte Moderatorin hat bei Heidi Klums Model-Show mitgemacht

Wie Der Westen berichtet, habe Frühstücksfernsehen-Moderatorin Annika Lau (42) in der Instagram-Story des gleichnamigen Formats verraten, mal bei „Germany‘s next Topmodel“ gewesen zu sein. Bis heute besitze die Ehefrau von Schauspieler Frederick Lau noch ein Foto aus dieser Zeit, das sie an die Model-Show von Heidi Klum erinnere. Wann genau sich Lau bei der Show beworben hat, sei allerdings unklar.

Germany‘s next Topmodel: Darum kam die Frühstücks-Fernsehen-Moderatorin nicht weiter

Für den Topmodel-Titel hat es bei Annika Lau aber nicht gereicht. Model-Mama Heidi hat etwas Entscheidendes bei ihr nämlich nicht gepasst. Heidi Klum habe damals ihr Gesicht in die Hände genommen und gesagt: „Du bist echt ein schönes Mädchen, aber laufen kannst du nicht“. Das berichtet Lau laut Der Westen auf Instagram. Trotzdem kann sich Annika Lau über dieses Kompliment freuen, schließlich begibt sich Heidi Klum seit nunmehr 17 Jahren auf Topmodel-Suche und weiß, worauf es ankommt.

Annika Lau moderierte das „Frühstücksfernsehen“ bereits vor Jahren und legte 2013 eine Pause ein, um mehr Zeit für ihre Familie zu haben, bevor sie im vergangenen Jahr wieder bei der beliebten Sendung durchstartete. Wie nun bekannt wurde, verlässt Lau das Frühstücksfernsehen bald und wechselt zu RTL.

