Geheime Liste auf TikTok: GNTM-Finalistinnen von Heidi Klum sollen schon bekannt sein

Teilen

„Germany‘s Next Topmodel“ steht kurz vor dem Halbfinale. Schon jetzt sollen aber Heidi Klums Finalistinnen auf TikTok durchgesickert sein © ProSieben / Richard Hübner

Das „Germany‘s Next Topmodel“-Halbfinale steht noch aus. Schon jetzt sollen aber Heidi Klums Finalistinnen durchgesickert sein. Auf TikTok kursiert eine Liste der fünf Namen.

Köln – Wer wird „Germany’s Next Topmodel“? Die diesjährige Staffel der ProSieben-Erfolgssendung ist im vollen Gange und Fans und Zuschauer rätseln Woche um Woche, welche der Mädchen wohl den Einzug ins Finale schaffen werden. Seit kurzem scheint das Geheimnis um Heidi Klums (50) GNTM-Finalistinnen jedoch gelüftet: Auf TikTok kursiert bereits seit längerem eine Liste der fünf angeblichen letzten Kandidatinnen. Was hat es mit dem Gerücht auf sich?

Die letzte Folge von „Germany’s Next Topmodel“ wird das Live-Finale am 15. Juni in Köln sein. Bis dahin müssen die Show-Teilnehmerinnen allerdings noch einige Aufgaben von Model-Mama Heidi Klum überstehen. Erst am kommenden Donnerstag (8. Juni) soll im Halbfinale entschieden werden, welche fünf Mädchen es in die allerletzte Runde schaffen. Zahlreiche TikTok-User glauben jedoch bereits zu wissen, um wen es sich bei den diesjährigen GNTM-Finalistinnen handelt.

Die geheime Liste der GNTM-Staffel-Finalistinnen ist schnell und einfach auf TikTok zu finden

Doch welche ihrer Mädchen lässt Heidi Klum laut der geheimen Liste ins Finale einziehen? Glaubt man den TikTok-News wird unter anderem das Show-Nesthäkchen Selma (18) als eine der letzten Kandidatinnen übrig bleiben. Selma wurde von einer braven Schülerin zur krassen Rockgöre umgestylt und kommt mit ihrem neuen Look sowohl beim Publikum als auch bei der Jury ziemlich gut an. Auch Nachzüglerin Nicole (49), die in den Neunzigern mit Heidi Klum in einer Model-WG wohnte, soll den Berichten zufolge im Finale dabei sein.

Komplettiert wird die Finalistinnen-Gruppe laut TikTok durch Vivien (22), Olivia (22) und Somajia (21). Ob die Social-Media-Spekulationen sich als wahr erweisen werden, wird sich am kommenden Donnerstag ab 20.15 Uhr bei ProSieben zeigen. Dann wird nämlich das Halbfinale von „Germany’s Next Topmodel“ im TV ausgestrahlt. Verwendete Quellen: TikTok