GNTM: Diese Models bei Heidi Klum sind schon vergeben

Es geht wieder los: Heidi Klum kürt Deutschlands neues Topmodel. Der Großteil der Teilnehmerinnen kann sich auf männlichen Rückhalt verlassen.

Am heutigen Donnerstag ist es endlich soweit: „Germany’s Next Topmodel“ geht in die nächste Runde. Auch 2023 sucht Heidi Klum (49) zusammen mit ProSieben wieder nach Deutschlands schönster Frau. Bereits vorab wurden aufregende Veränderungen angekündigt: Die neue Staffel beginnt nicht wie gewohnt in Deutschland, sondern in Heidis Wahlheimat Hollywood. In der Stadt der Engel müssen sich die 29 Kandidatinnen vor der Modelmama beweisen und ihre erste Fashion-Show laufen.

Alle männlichen Fans der Sendung müssen jedenfalls stark sein: Der Großteil der Model-Anwärterinnen ist bereits in festen Händen. Davon können sich die GNTM-Zuschauer auf Instagram überzeugen. Kandidatin Ana (22) ist sogar mit einem echten Star liiert: Ihr Liebster ist der britische Singer-Songwriter Tom Gregory (27), der 2020 mit der Single „Never Let Me Down“ den Sprung in die Top 10 der Deutschen Charts schaffte. Im Oktober teilte Ana ein Pärchenfoto mit ihrem Freund, auf dem sich die beiden innig küssen.

Doch auch die 23-jährige Cassy Cassau ist vergeben. Auf ihrem Instagram-Account postet die rothaarige Schönheit zwar überwiegend Aufnahmen von sich selbst, doch beim Scrollen findet man auch ein süßes Selfie mit ihrem Partner.

GNTM: Großteil der Kandidatinnen ist glücklich vergeben

Bei Nina (22) ist das letzte Pärchenfoto mit ihrem Freund Marvin ebenfalls schon etwas länger her. Die Zoofachangestellte ist bereits seit mehreren Jahren glücklich liiert. Ihr Herzensmann bezeichnete sie damals sogar als „Ehefrau“. Liebestechnisch könnte es also nicht besser bei der Tattoo-Liebhaberin laufen. Das gleiche gilt für Anna-Maria (24): Die Biologin ist seit Silvester mit ihrem Jeffrey verlobt.

Die Kandidatinnen Alina (21), Elisabeth (21) und Melina (18) scheinen sich dagegen ganz bewusst dagegen entschieden haben, ihre Partner in den sozialen Medien zu zeigen. Romantische Schnappschüsse sucht man daher vergeblich auf ihren Profilen.

Viele Singles scheint es also nicht bei der diesjährigen GNTM-Staffel zu geben. Bisher ist nur bekannt, dass die 18-jährige Elsa in keiner festen Beziehung ist.