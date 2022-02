„Abschaffen, diesen Mist“: GNTM-Fans sauer wegen des zu gefährlichen Treppenwalks

Von: Stella Rüggeberg

In der zweiten GNTM-Folge stolpern die Kandidatinnen über den Laufsteg. Sie müssen in langen Abendkleidern und Highheels über eine unebene Steintreppe laufen und dabei noch elegant wirken. Zuschauer finden das zu gefährlich und wollen der ProSieben-Show ein Ende setzen.

Mykonos, Griechenland - Bei „Germany‘s Next Topmodel“ (GNTM) müssen sich die Kandidatinnen jede Woche harten Prüfungen stellen. Schon in der zweiten Folge verlangt Modelmama Heidi Klum (48) ihren Models einiges ab. Auf einer steinigen und holprigen Treppe müssen die Teilnehmerinnen wunderschöne Abendkleider präsentieren, wie extratipp.com berichtet.

Name Heidi Klum Geboren 1. Juni 1973 (Alter 48 Jahre) TV-Shows (in Deutschland) Germany's Next Topmodel & Queen of Drags Ehepartner Tom Kaulitz (verh. 2019)

Heidi Klum stellt ihre Kandidatinnen immer neuen Herausforderungen

Der starke Wind, die hohen Hacken und die wahnsinnig lange Schleppe machen die Situation für die Models erheblich schwerer. Dabei nicht auf den Boden zu gucken und zu erahnen, wann die nächste Stufe kommt, stellt sich für viele Models als großes Problem dar.

GNTM-Chefin Heidi Klum stellt ihren Modelanwärterinnen gerne die ein oder andere Herausforderung. So gab es schon Laufstege im Wasser, und Catwalks, die aus Popcorn, Glas und Kieselsteinen bestanden. Das 48-jährige Supermodel kennt kein Erbarmen und stellt ihre Model-Newcomer in der 17. Staffel erneut auf die Probe.

Der holprige Laufsteg in der zweiten GNTM-Folge bereitet den Kandidatinnen große Probleme © ProSieben

GNTM-Kandidatinnen stolpern über den Laufsteg in Mykonos

So viele Kandidatinnen sind womöglich in allen 16 Staffeln nicht über den Laufsteg gestolpert, wie in dieser Folge. Während die einen ihr Gleichgewicht noch halbwegs auffangen können, und sich vor einem Sturz retten, setzten sich die anderen einfach plump auf die Treppen. Natürlich nicht ganz freiwillig.

Das ganze Stolpern sorgt bei Heidi Klum und Star-Fotograf Yu Tsai für viel Gekicher. Doch die Zuschauer zu Hause finden die Challenge alles andere als witzig. Im Netz wird heiß über den Laufsteg diskutiert und viele Fans fordern, man solle solche Herausforderungen abschaffen.

„Abschaffen den Mist“: GNTM-Fans sauer wegen des zu gefährlichen Treppenwalks

„Die 1. Folge war schon stark grenzwertig, als so viele umgeknickt und gestürzt sind. Es scheint, als ob sie die Kandidatinnen nur blamieren will, mal ganz abgesehen, was für gesundheitliche Schäden entstehen können. So ein Format sollte abgeschafft werden“, schreibt eine Facebook-Nutzerin.

„Ein No-Go mit diesen Schuhen... das soll verboten sein... schön sind Frauen auch mit normalen Schuhen... viel schöner... groß genug sind sie“, behauptet eine weitere. Ein anderer GNTM-Fan droht: „Das hat nichts mehr mit Modeln zu tun, das ist gesundheitlicher Grenzwert, Heidi und ihr Team gehören angezeigt“. Eine weitere Zuschauerin schreibt: „Abschaffen, diesen Mist!“.

GNTM-Zuschauer diskutieren über den Laufsteg in Folge 2 und behaupten „das Format sollte abgeschaffen werden“ © ProSieben & Facebook Kommentare

Die besten Jodel zur zweiten Folge von „Germany‘s next Topmodel“

Doch abgesehen von dem harten Laufsteg, gibt es auch in der zweiten GNTM-Folge wieder einiges zu Lachen. Auf Jodel haben Zuschauer auf jedes kleine Detail geachtet und bringen mit ihren Anmerkungen und Fotos das Netz zum Schmunzeln.