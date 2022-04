GNTM-Kandidatin Anita gesteht ihre verrückte Angewohnheit: Sie räuchert jeden Tag ihr Zimmer aus

Von: Jennifer Kuhn

GNTM-Kandidatin Anita verrät ein Geheimnis in der Instagram-Story von „Germany‘s Next Topmodel“ © Screenshot/instagram.com/stories/germanysnexttopmodel

Bis zum großen Finale von „Germany‘s Next Topmodel“ ist es noch etwas hin - umso mehr geben die GNTM-Kandidatinnen in den Social-Media-Netzwerken immer mehr von sich preis. Schließlich sollen ihre Fans auch einiges über die angehenden Topmodels erfahren. Anita verrät nun ihr Geheimnis.

Los Angeles - Um ihren Fans ein paar Einblicke in ihr Privatleben zu gewähren, posten die GNTM-Kandidatinnen (alle News gibt es auf der Themenseite) immer wieder ein paar Videos aus ihrem Alltag. Ganz abseits der Show. Dazu gehört auch, dass sie ein paar Geheimnisse über sich ausplaudern. Anita ist nun die nächste Kandidatin, die ihre tägliche Angewohnheit nun kundtut.

GNTM-Kandidatin Luca verrät ihr kurioses Geheimnis: Sie kann Wanzen riechen

GNTM-Luca machte es vor. In der Instagram-Story des offiziellen Instagram-Accounts von „Germany‘s Next Topmodel“, veröffentlicht der Sender hin und wieder zwei Lügen und eine Wahrheit über die GNTM-Kandidatinnen. Dies ist ein Ratespiel für die Fans und Follower der Show. Gestern wurde in der Instagram-Story ein kurioses Geheimnis über Luca ausgeplaudert.

GNTM-Kandidatin Anita verrät in der Instagram-Story ein Geheimnis über sich © Screenshot/instagram.com/stories/germanysnexttopmodel

So gab die 19-Jährige zu, dass sie Wanzen riechen kann. Es super kuriose Eigenschaft, die die GNTM-Kandidatin ausplauderte. Falls es nicht mit dem Sieg bei GNTM klappt, kann sie auf jeden Fall mit diesem Talent bei „Wetten, dass...?“ mitmachen.

GNTM-Anita gesteht verrückte Angewohnheit: Sie räuchert jeden Tag ihr Zimmer aus

Nun durfte Anita auf dem offiziellen Instagram-Account der Show erzählen, welche kuriosen Angewohnheiten sie hat. Die Fans mussten auch hierbei raten, welche der drei Aussagen wohl die richtige ist. Von „Anita wischt jeden Tag Staub“ zu „räuchert jeden Tag ihr Zimmer aus“ und „putzt jeden Tag ihre Fenster“ - gab es nur eine richtige Antwort. Ja, die 20-Jährige räuchert jeden Tag ihr Zimmer aus!

Ein offizielles Statement zu ihrer Angewohnheit gibt es von Anita zwar noch nicht - aber ihre Fans können schon jetzt gespannt sein, wieso die 20-Jährige es zu ihrem Alltagsritual zählt. Die GNTM-Kandidatinnen bauen sich Tag für Tag eine größere Community auf - so lieben Fans von Lieselotte auch ihre privaten Geschichten. Verwendete Quellen: instagram.com/stories/germanysnexttopmodel