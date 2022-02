GNTM-Kandidatin Barbara verrät spannende Familiengeschichte: Auch ihre Tochter kennt Heidi Klum bereits

Von: Linda Rosenberger

Kandidatin Barbara will bei Heidi Klum und „Germany‘s Next Topmodel“ durchstarten. Dabei ist sie aber nicht das einzige Familienmitglied mit diesem Wunsch. © ProSieben

Barbara ist mit 68 Jahren die älteste Kandidatin, die „Germany‘s Next Topmodel“ werden will. Doch sie ist nicht die Einzige in der Familie mit diesem Wunsch.

Mykonos - Auf Mykonos sollte das Abenteuer „Germany‘s Next Topmodel“ für Kandidatin Barbara heuer so richtig losgehen. Erträumt dürfte sie diesen Moment aber schon seit langem haben, denn wie die 68-Jährige nun verriet, war das Thema Modeln immer schon sehr präsent in ihrem Leben. Welche Hindernisse sie zunächst aber überwinden musste und warum manchen auch ihre Tochter durchaus bekannt vorkommen könnte, hat Barbara nun in einem Interview verraten.

GNTM-Kandidatin Barbara ist die älteste Anwärterin auf den Titel „Germany‘s Next Topmodel“

„Ich war ziemlich verwirrt, dass auch Ältere dabei sein können, aber ich fand es ganz cool, Oma im Fernsehen zu sehen“, geben Barbaras Enkelkinder zu. Ja, auch wenn man es ihr nicht unbedingt ansieht, aber die GNTM-Kandidatin ist nicht nur 4-fach Mama, sondern auch 5-fach Oma. Mit ihren stolzen 68 Jahren ist sie ebenso die älteste Anwärterin auf den Topmodel-Titel, die es jemals in Heidi Klums ProSieben-Show gegeben hat. Allerdings ist Barbara nicht die einzige Schönheit der Familie, die sich jemals in den TV-Wettbewerb gewagt hat. 2007 nahm auch ihre Tochter Monique bereits bei „Germany‘s Next Topmodel“ teil, allerdings nicht ganz so erfolgreich wie die Mama. Nach den Castings war bereits Schluss für die heute 40-Jährige. Das der Apfel aber eben doch nicht weit vom Stamm fällt, beweist unter anderem der gemeinsame Instagram-Account der beiden Frauen, auf dem sie als Mutter-Tochter-Gespann professionelle Modelfotos veröffentlichen.

GNTM 2022: Kandidatin Barbara durfte sich nicht immer über familiäre Rückendeckung freuen

Ansonsten hat Monique das Feld aber ganz der Mutti überlassen: „Meine Mama wird Germany‘s next Topmodel 2022, sie hat das Zeug dazu“, ist Barbaras Tochter im „red“-Interview überzeugt. Früher jedoch wäre sie mit dieser Art der Rückendeckung vermutlich noch recht allein dagestanden, denn wie Barbara verriet, hegte sie immer schon den Wunsch, in der Fashionbranche zu arbeiten. Davon abgehalten hätten sie aber verschiedene familiäre Umstände und auch die Tatsache, dass ihrem Mann nicht sonderlich gefiel, wenn sie damals eine Karriere in der Öffentlichkeit angestrebt hätte. „Die Wahl hat sie dann selber getroffen“, beschreibt Barbaras Gatte heute, wie es doch noch dazu kam, dass wir seine Frau im Fernsehen bewundern dürfen. Mittlerweile hat auch er seine Haltung aber wohl überdacht und möchte die 68-Jährige nun unterstützen.

Diese Art der Bestärkung tut Barbara offenbar auch gut, denn ganz selbstbewusst kann sie heute sagen: „Wenn man Wünsche hat: Man ist nie zu alt, um dafür zu kämpfen.“ Genau das tut sie nun eben bei „Germany‘s Next Topmodel“. Wie weit es die - wie man so schön sagt - „best agerin“ dabei noch schafft, können alle Fans immer donnerstags mitverfolgen, wenn Heidi Klums Modelwettbewerb auf ProSieben läuft. (lros)