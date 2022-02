GNTM-Kandidatin Lieselotte will mit 66 Jahren Topmodel werden - dabei steht Heidi Klum längst in ihrem Garten

Von: Linda Rosenberger

Heidi Klum hält bald schon wieder Ausschau nach „Germany‘s next topmodel“. © Jens Krick/IMAGO

Mit 66 Jahren will Lieselotte nun bei „GNTM“ ihr Glück versuchen. Chef-Jurorin und Model-Mama Heidi Klum spielt schon lange eine besondere Rolle in ihrem Leben.

Mykonos - Mit 66 Jahren fängt das Leben an - und für so manch eine vielleicht auch die große Model-Karriere. Im Fall von Lieselotte soll das zumindest nun so sein, denn sie hat sich in eben jenem Alter nochmal dazu entschieden, ihr Glück bei „Germany‘s Next Topmodel“ zu versuchen. Lieselotte gehört somit nicht nur zu den ältesten Kandidatinnen der 17. GNTM-Staffel, sondern macht darüber hinaus auch mit einem anderen lustigen Detail von sich reden, bei dem Heidi Klum ebenfalls eine wichtige Rolle spielt.

„Germany‘s Next Topmodel“: Lieselotte versucht ihr Glück mit 66 Jahren

„Also man muss schon ein Stück weit verrückt sein, wenn man mit 66 bei ‚Germany‘s Next Topmodel‘ mitmachen will“, muss Lieselotte im ProSieben-Interview lachend anerkennen. Da die 17. Staffel des TV-Castings allerdings unter dem Motto „diversity“ steht, sind der Vielfalt darin keine Grenzen gesetzt - eben auch, was das Alter der Kandidatinnen angeht. So ermöglicht Heidi Klum 2022 nicht nur den obligatorischen, jungen „Meedchen“ die Teilnahme in ihrem Modelwettbewerb, sondern eben auch wahren Damen wie Lieselotte.

„Eigentlich war‘s für mich persönlich genau die richtige Zeit“, meint diese zu ihrer Entscheidung, nun tatsächlich bei GNTM anzutreten. Doch auch, wenn es mit der internationalen Topmodel-Karriere vielleicht nicht klappen sollte, hat die einstige Lehrerin und Musikerin ein ganz bescheidenes Ziel, das sie in der ProSieben-Show erreichen will: „Jetzt hab ich Lust, bei Heidi einen sexy Gang zu lernen“, beschreibt die 66-Jährige ihre ganz eigene Motivation.

GNTM-Kandidatin Lieselotte pflegt ganz besondere Beziehung zu Heidi Klum

Doch während Lieselotte künftig also bei „Germany‘s Next Topmodel“ gewissermaßen neu erblühen will, tut Heidi Klum selbiges in ihrem Leben sogar schon seit Längerem - und das auch noch im wahrsten Sinne. So ist es ein ganz besonderes Schmuckstück, das den Garten der GNTM-Kandidatin ziert: die Heidi-Klum-Rose. Tatsächlich existiert diese ganz spezielle Blume, nachdem das Topmodel vor einigen Jahren eben jenes Dornengewächs mit ihrem Namen taufen durfte. Eine „reich blühende Rose mit einem kompakten Wuchs und einem intensiven Duft“ soll die Heidi-Klum-Rose dabei sein - und kann nun eben unter anderem bei Lieselotte zu Hause bewundert werden.

Ob andersherum Lieselotte auch von Heidi Klum und den Topmodel-Zuschauern in der neuen Staffel der ProSieben-Show bewundert werden kann, wird sich zeigen, wenn GNTM am 3. Februar 2022 in die nächste Runde geht. (lros)