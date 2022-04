GNTM-Kandidatin Lucy Hellenbrecht ergattert als erste Transgender Hauptrolle in ARD-Serie

Von: Matthias Kernstock

Teilen

Heidis Kandidatin Lucy Hellenbrecht (kam 2020 in die Top 10) ist somit die erste Transgender bei der Telenovela. © ARD / Instagram Lucy Hellenbrecht

GNTM-Model Lucy Hellenbrecht (22) ist die erste Transgender, die eine Rolle in der ARD-Serie „Rote Rosen“ bekommt. 2021 hatte das Model eine geschlechtsangleichende Operation. Nun kam die Anfrage vom Ersten.

Berlin - 2020 schaffte es Transgender Lucy Hellenbrecht in die Top 10 bei „Germany‘s Next Topmodel“ (alle News) by Heidi Klum. Die gebürtige Hessin (Kassel) hatte ein Jahr später ihre geschlechtsangleichende Operation. Nach dem Eingriff sorgte das GNTM-Model für Schlagzeilen als sie verriet, dass sie sich von Männern hat dehnen lassen.

GNTM-Kandidatin Lucy Hellenbrecht ergattert als erste Transgender Hauptrolle in ARD-Serie

Nun wird Lucy Hellenbrecht fester Bestandteil der ARD-Serie „Rote Rosen“ (montags bis freitags um 14:10 Uhr im Ersten und bereits am Vortag in der ARD Mediathek). „Die haben einfach Kontakt aufgenommen und mich zum Casting eingeladen“, erzählt die 22-Jährige bei bild.de

GNTM-Lucy und ihr Freund haben sich 2021 getrennt. © Screenshot/Instagram/lucyhellenbrecht.official

In der nächsten Staffel der ARD-Serie wird Lucy Hellenbrecht eine Hauptrolle spielen, obwohl sie weder eine Ausbildung noch Erfahrung als Schauspielerin hat.

Transgender Lucy Hellenbrecht spielt Transfrau in ARD-Serie „Rote Rosen“

„Ich bin Nici, eine junge, selbstbewusste Pferdewirtin.“ Und die ist auch eine Transfrau. „Thema ist, ob ihre junge Liebe standhält, wenn plötzlich bekannt wird, dass sie nicht als biologische Frau geboren wurde.“

Das ist GNTM-Model Lucy Hellenbrecht Lucy Hellenbrecht wurde am 20. November 1998 als Junge namens Luca in Kassel geboren. Mit 18 Jahren outete sie sich als transsexuell und begann geschlechtsangleichende Maßnahmen umzusetzen. Drei Jahre später wurde sie Kandidatin bei der 15. Staffel von Heidi Klums Model-Show „Germany’s Next Topmodel“ und landete unter den TOP10.

Das ist die Story bei „Rote Rosen“ im Ersten: Nici (Lucy Hellenbrecht) und Finn (Lucas Bauer) verlieben sich auf den ersten Blick. Ihnen ist sofort klar: Sie gehören zusammen! Doch beide haben ihre Geschichte und Finns Vater Bernd hat für seinen Sohn andere Zukunftspläne.

Milliarden, Millionen, steinreich: Diese ehemaligen GNTM-Models leben heute im Luxus Fotostrecke ansehen

GNTM-Model Lucy Hellenbrecht ab 31. Mai 2022 bei „Rote Rosen“

Wie die ARD mitteilt, ist Lucy Hellenbrecht ab Folge 3571 (voraussichtliches Sendedatum 31. Mai 2022) als Nici und Lucas Bauer ab Folge 3586 (voraussichtliches Sendedatum 22. Juni 2022) als Finn in der Daily Novela „Rote Rosen“ zu sehen.

Lucy Hellenbrecht teilte neulich erst auf Instagram ein Bild aus der Zeit vor ihrer geschlechtsangleichenden Operation. Ihre Fans sind ganz begeistert vom Mut des GNTM-Stars. Verwendete Quellen: Pressemitteilung ARD, Instagram Lucy Hellenbrecht, bild.de