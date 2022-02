GNTM-Kandidatin Viola hält sich für „die Coolste“ - und bekam Halluzinationen durch irre Spontan-Aktion

Von: Jennifer Kuhn

Viola ist Kandidatin in der 17. Staffel von „Germany‘s next Topmodel“ 2022 © ProSieben/Richard Hübner

In der 17. Staffel von „Germany‘s next Topmodel“ steht das Wort Diversity groß geschrieben. Auch Kandidatin Viola überzeugte GNTM-Chefin Heidi Klum von ihrem außergewöhnlichen Look.

Athen - Es geht in die 17. Runde! „Germany‘s next Topmodel“ läuft ab dem 03.02. wieder auf ProSieben. Diesmal schafften es Kandidatinnen in die Show, die es so zuvor noch nie gab. Diversity wird bei GNTM-Chefin Heidi Klum groß geschrieben. Ein zu klein, zu dick, zu groß oder zu alt gibt es in der 17. Staffel nicht mehr. Auch die 21-Jährige Viola aus Bremen bewarb sich bei „Germany‘s next Topmodel“. Durch ihren außergewöhnlichen Look fällt sie auf - und das ist auch gut so. Die Bremerin erklärt auch, auf was sie sich in den kommenden Tagen freut - und warum sie unter anderem 300 Kilometer mit dem Fahrrad zu ihren Eltern gefahren ist.

GNTM 2022: Viola fuhr mit dem Fahrrad 300 km bis nach Bremen zu ihren Eltern

Sich vor laufenden Kameras vorzustellen und zu posieren - damit hat Viola kein Problem: „Ich bin nett und halte mich trotzdem für die Coolste. Ich glaube, das ist eine Kombination, die nicht so häufig vorkommt“, so die 21-Jährige im Interview mit ProSieben. Die Bremerin mit den rosafarbenen Haaren beschreibt sich als „spontan, locker und toll“.

Wie spontan die Bremerin ist, erzählte sie im Interview auch direkt selbst: „Ich bin so zwei oder drei Tage vor Weihnachten - war eine ganz spontane Idee - mit dem Fahrrad zu meiner Familie gefahren. Das waren so 300 Kilometer. Und ich habe jetzt auch nicht so ein krasses Fahrrad, eher ein normales Fahrrad“, erzählte die 21-Jährige. Zu diesem Zeitpunkt hat Viola noch in Köln gewohnt - ihre Eltern in Bremen. „Es hat 26 Stunden gedauert, ich bin die ganze Nacht durchgefahren. Es hat auch zwischendurch mal geregnet und war zwischendurch auch mal gruselig. Ich hatte zwischendurch auch sowas wie Halluzinationen“. Trotz der Umstände ist sie aber heile angekommen. Derzeit studiert die 21-Jährige soziale Arbeit in Dublin.

GNTM 2022: Viola möchte Uschi Obermaier treffen

Viola ist schon lange ein Fan der GNTM-Show. Sie hatte gemeinsam mit ihren Freunden die vergangenen Folgen geschaut - und wollte sich nun auch bewerben. Angekommen in Athen stellte sie sich Topmodel-Chefin Heidi Klum vor und wurde im Backstage-Bereich für den Catwalk fertig gemacht und geschminkt. Doch von Make-Up im Alltag hält die 21-Jährige nicht viel, privat schminkt sie sich fast nie.

„Ich habe mich bei „Germany‘s next Topmodel“ beworben, weil ich der aller größte Fan dieser Show bin. Und weil ich super gern super coole Kleidung mag!“, gab sie zu. Der Look der 21-Jährigen ist selbst sehr auffallend - ihre Haare sind rosa und ihr Styling ist bunt. „Ich freue mich auf die Kleider, die wir tragen können. Ich hätte voll gern sowas großes, buntes, langes, auffälliges und nices!“, schmunzelte sie. Die Studentin mag starke Persönlichkeiten und würde liebend gerne mal Model Uschi Obermaier treffen. „Germany‘s next Topmodel“ können Sie ab dem 03.02. immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben anschauen.