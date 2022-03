GNTM-Kandidatin Viola zeigt ihren neuen Look! Hatte die Topmodel-Anwärterin doch ein Umstyling?

Von: Jennifer Kuhn

GNTM-Kandidatin Viola zeigt sich in ihrer Instagram-Story mit blonden Haaren © instagram.com/stories/viola.gntm22.official

In der sechsten und siebten Folge von „Germany‘s Next Topmodel“ bekamen die GNTM-Kandidatinnen ein Umstyling. Viola bekam aber keinen neuen Look - und blieb bei ihrer rosafarbenen Haarfarbe. Nun zeigte sich die Topmodel-Anwärterin mit einem ganz neuen Style.

Los Angeles - Nicht alle GNTM-Kandidatinnen bekamen ein Umstyling. So sehr sich Topmodel-Anwärterin Viola auch einen neuen Style wünschte, bekam sie leider keinen. Das Styling-Team von Topmodel-Chefin Heidi Klum mochte ihren Look. Nun zeigte sich die 21-Jährige aber in ihrer Instagram-Story mit einer ganz anderen Haarfarbe.

Diversity-Kandidatin bei GNTM jetzt schon Topmodel? Designer: „Sie hat für mich das schönste Gesicht“

Schon jetzt gilt Viola bei vielen GNTM-Fans als absolute Favoritin der Staffel. Auch Designer wurden schon auf die 21-Jährige aufmerksam - wie zum Beispiel Kilian Kerner. Er schwärmt von der Topmodel-Kandidatin. „Also Viola hat für mich das schönste Gesicht. Können viele vielleicht nicht nachvollziehen, für mich ist dieses Gesicht, was die Frau hat, ein Wahnsinn!“, gab er im YouTube-Interview mit Social-Media-Star Ramon Wagner zu.

GNTM-Kandidatin Viola zeigt sich mit einer neuen Haarfarbe in ihrer Instagram-Story © instagram.com/stories/viola.gntm22.official

Wer in der Modewelt bleiben und arbeiten möchte, braucht Vielfalt. Und in seinen Augen bringt die 21-Jährige genau das mit: „Das gehört in die Modewelt. Die Modewelt hat so viel Vielfalt. Die einen brauchen die Beautys, die einen brauchen die Nerdis!“, schmunzelte er.

Mittlerweile folgen der GNTM-Kandidatin 37.000 Menschen auf der Social-Media-Plattform Instagram. Auf ihrem Insta-Feed sieht man noch klar und deutlich, dass die Topmodel-Anwärterin noch rosafarbene Haare hat. Doch ihrer Story zeigte sie sich plötzlich mit einem blonden Vokuhila. Doch ein Umstyling hat die 21-Jährige nicht bekommen, wie sie selbst zugegeben hat.

Doch es ist nicht das erste Mal, dass Viola eine andere Haarefarbe hat. So zeigte sich die 21-Jährige mit braunen Haaren und postete ein Foto aus vergangenen Tagen.

Verwendete Quellen: instagram.com/stories/viola.gntm22.official, YouTube/Ramon Wagner