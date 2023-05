„GNTM“-Kandidatinnen bekommen Besuch aus der Heimat

Teilen

„Liebe ist das Allerschönste“: Heidi Klum. © Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Heidi Klum sucht nach einem neuen Topmodel - die Zuschauerinnen und Zuschauer wollen unterhalten werden. Also haben sich die „GNTM“-Macher etwas einfallen lassen.

München - Die Kandidaten von „Germany's Next Topmodel“ haben Besuch aus der Heimat bekommen. Für die am Donnerstagabend ausgestrahlte Folge hatte ProSieben Verlobte, beste Freundinnen und Mütter nach Los Angeles einfliegen lassen, um die Nachwuchs-Models zu überraschen. Bei einem Foto-Shooting tauchten die Gäste dann völlig unverhofft im Hintergrund auf und sorgten so für Kreischen und Freudentränen. „Liebe, nä?“, kommentierte Heidi Klum, als Kandidatin Anna-Maria und ihr Verlobter sich in den Armen lagen. „Liebe ist das Allerschönste.“ dpa