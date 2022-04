GNTM: Kurz vor den Top Ten — Heidi Klum schmeißt Vanessa raus

GNTM-Vanessa muss die Show vor den Top Ten verlassen © prosieben/Screenshot

Fast wäre sie eine der zehn besten Mädchen geworden! GNTM-Vanessa wurde von Heidi Klum kurz vor den Top Ten nach Hause geschickt.

Los Angeles – So langsam wird es ernst bei „Germany’s Next Topmodel“! Die verbliebenden Mädchen sind zusammen mit Model-Mama Heidi Klum (48) in deren Wahlheimat Kalifornien gereist, wo sie jetzt ihr Können auf dem Laufsteg und vor der Kamera unter Beweis stellen müssen.

Keine Frage, wer es bis hier hin geschafft hat, der hat auch das Zeug zum Model, doch wie Heidi immer so schön verkündet: Nur eine kann „Germany’s Next Topmodel“ werden! In der vergangenen Ausgabe der Casting-Sendung stellte sich heraus, dass Vanessa Kunz (20) das leider nicht ist.

Die aus Metzingen stammende Modelanwärterin stand die letzten drei Monate für die ProSieben-Show vor der Kamera. Dass ihr Traum so kurz, vor den begehrten Top Ten platzt, kam für Vanessa überraschend. Nicht zuletzt deshalb konnte sie die Tränen nach dem Rausschmiss auch nicht zurückhalten. „Natürlich wäre ich gerne noch weiter dabei gewesen, weil es eine unfassbar schöne Zeit war“, erklärte sie sichtlich emotional.

Vanessa Kunz will trotz ihrem Aus bei „Germany’s Next Topmodel“ weitermachen

Ein anstrengendes Trampolin-Shooting und ein verwirrender Labyrinth-Walk stellten die verbliebenden elf Mädchen in der vergangenen Ausgabe von „Germany’s Next Topmodel“ vor eine echte Herausforderung. Wie Heidi Klum am Ende zu verstehen gab, schnitt Vanessa trotz Anstrengung nicht so gut ab wie ihre Mitstreiterinnen. „Eine konnte weder den Fotografen beim Shooting noch den Designer der heutigen Entscheidung von euch überzeugen“, erklärte der ehemalige „Victoria’s Secret“-Engel, bevor Vanessa die Hiobsbotschaft erhielt.

Doch die will sich trotz ihrer Niederlage bei der Model-Show nicht unterkriegen lassen: „Mein Weg geht auf jeden Fall weiter, der ist noch nicht vorbei“, erklärt sie am Ende selbstsicher. Die Zuschauer können sich also auf etwas gefasst machen! Derweil kämpfen die restlichen zehn Kandidatinnen weiter um den begehrten Titel „Germany’s Next Topmodel“.