GNTM: Lieselotte erstaunt mit Liebes-Geständnis: „Fast mein Leben lang Single“

GNTM: Lieselotte (66) erstaunt mit Liebes-Geständnis: „Fast mein Leben lang Single“ (Fotomontage) © ProSieben

Das Best Ager-Model Lieselotte ist in der diesjährigen GNTM-Staffel wohl eine der präsentesten Teilnehmerinnen. Immer wieder überrascht die 66-Jährige mit ihren Aussagen - so auch in Folge 8 der Castingshow.

Los Angeles/Kalifornien - Langsam aber sicher verringert sich die Teilnehmerinnen-Anzahl der ProSieben-Castingshow „Germany‘s Next Topmodel“ (hier alle News auf der Themenseite). Woche für Woche müssen sich die Models herausfordernden Challenges, wagemutigen Walks und dem Urteil von Topmodel-Chefin Heidi Klum (48) stellen. Eine der Teilnehmerinnen ist Lieselotte (66) - die TV-Kandidatin erstaunte in der Folge vom 24. März mit einem Liebesgeständnis.

Ganz unter dem Motto „Diversity“ zeigt die diesjährige und 17. Staffel GNTM-Teilnehmerinnen jedes Alters und aller Größen. Somit sind auch sogenannte Best Ager-Models - Kandidatinnen über 40 - Teil der Besetzung. Zu welchen zum Beispiel auch Lieselotte gehört. Die quirlige 66-Jährige überrascht Folge für Folge mit lustigen Sprüchen und unerwarteten Aussagen.

Als sie von Mitstreiterin Jessica im Interview-Training befragt wurde, enthüllte GNTM-Model Lieselotte ein privates Detail © ProSieben

Auch in Episode 8 entschloss sich die GNTM-Kandidatin wieder dazu einen rauszuhauen und machte im Interview-Training der Show ein Liebesgeständnis. Denn auf die Frage, welchen Fehler sie heute bereuen würde, antwortete die ehemalige Rockmusikerin entschlossen: „Ich würde sagen in puncto Männer. Deswegen war ich auch fast mein Leben lang Single.“ Denn sie wollte irgendwann keinen Partner mehr haben, nur um einen Partner zu haben und sei auch solo total glücklich.

So reagieren die GNTM-Zuschauer und Fans auf Lieselottes Beichte

Dass Lieselotte gerne über ihr Liebesleben und Männer spricht, ist in der GNTM-Community mittlerweile bekannt. Die ProSieben-Teilnehmerin lässt kaum eine Gelegenheit aus, ihre Meinung bezüglich Beziehungen und Liebe kundzutun und sprach bei diversen Challenges und Shootings sogar schon mit Heidi Klum über das Thema.

Anfangs war Lieselotte sehr beliebt bei den ProSieben-Zuschauern, mittlerweile sind die Meinungen zu der 66-Jährigen jedoch gespalten (Fotomontage) © Screenshots Twitter

Anfangs feierten die Fans des Casting-Formates das Senior Model für ihre Lebensweisheiten und fanden die Art der 66-Jährigen erfrischend. Mittlerweile finden viele Zuschauer Lieselotte jedoch zu aufgedreht und ulkig. „Lieselotte kommt doch wirklich nur jede Woche weiter, weil sie Ü60 ist und lustig. Ein gutes Model ist sie einfach nicht“, finden viele User im Twitter-Thread zur Show.

Auch bei dem Walk der achten GNTM-Folge kam Lieselotte nicht gut weg. Das ist jedoch wenig verwunderlich - schließlich mussten die Models auf hohen Absätzen und Sand durch heftigen Wüstenwind laufen. Die Bedingungen waren sogar so schwer, dass der Walk schließlich sogar abgebrochen werden musste. Verwendete Quellen: ProSieben, Twitter