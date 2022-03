„Dachte, ich bin eine starke Frau, aber ich bin es nicht!“: GNTM-Lieselotte bricht in Tränen aus

Von: Jennifer Kuhn

Derzeit kämpfen die GNTM-Kandidatinnen um den Sieg bei „Germany‘s Next Topmodel“. In jeder Runde geben sie ihr Bestes - so passiert es auch, dass bei der ein oder anderen auch mal die Tränen fließen. Auch Lieselotte überkam es bei einem Shooting und sie wurde ganz emotional.

Los Angels - Jede Woche steht bei den GNTM-Kandidatinnen (alle News auf der Themenseite) ein neues Shooting an bei dem sie Topmodel-Chefin Heidi Klum von sich überzeugen müssen. Derzeit befindet sich die GNTM-Crew in Los Angeles - auch am kommenden Donnerstag steht hierbei wieder ein spannendes Shooting an. Diesmal geht es wieder einmal um die Höhe. Lieselotte bricht am Set plötzlich in Tränen aus - was ist passiert?

„Muss ich mir das antun?“: GNTM-Lieselotte wollte wegen Noëlla aussteigen

Schon in der vergangenen Folge wurde GNTM-Kandidatin Lieselotte bei dem Interview-Training emotional. Sie verriet Moderatorin und Interviewerin Claudia von Brauchitsch, dass sie aufgrund von Noëlla schon überlegt hatte die Show zu verlassen.

„Die Attacken ‚Lieselotte gehört eliminiert‘“, gibt die 66-Jährige abseits der Kamera zu. „Muss ich mir das antun?“ fragte sie sich selbst und bezieht nochmal Stellung: „Ich bin eine 66 Jahre alte Frau. Ich muss doch eigentlich auch Position beziehen. Ich muss doch auch sagen: So benimmt man sich nicht!“. Auch Claudia von Brauchitsch zeigte sich über diese Aussage von Noëlla sichtlich schockiert.

GNTM-Kandidatin Lieselotte bricht am Set in Tränen aus © Screenshot/instagram.com/germanysnexttopmodel

GNTM 2022: Das nächste Höhen-Shooting steht an: „Mir ist schlecht, Heidi!“

In der kommenden GNTM-Folge bekommen die Kandidatinnen Kleider aus Plüschfiguren und hängen an einem überdimensionalen Mobile über einem Haus. Doch während des Shootings geht es der 66-Jährigen plötzlich nicht gut: „Mir ist schlecht, Heidi!“, rief sie von oben. Sofort wird die GNTM-Kandidatin runter gelassen und sich fürsorglich um sie gekümmert.

Auch weiteren angehenden Topmodels grault es vor der Höhe - einige kämpfen ein wenig mit ihrer Höhenangst. Unterstützung in Sachen Posen bekommen die Kandidatinnen von Drag-Queen Pabllo Vittar.

„Ich dachte ich bin eine starke Frau - aber ich bin es nicht!“ GNTM-Lieselotte bricht in Tränen aus

Für Lieselotte scheint das Ganze drum herum zu viel zu werden. Die 66-Jährige bricht in Tränen aus, es ist eine sehr emotionale Situation für sie: „Ich dachte, ich bin eine starke Frau - aber ich bin es nicht. Das merke ich jetzt hier“, gibt die GNTM-Kandidatin im offiziellen Trailer der Show zu.

Doch Lieselotte ist in guten Händen - wird vor Ort getröstet. Die GNTM-Crew bekommt täglich riesigen Zuspruch auf Instagram - die Kandidatinnen bauen sich eine immer größere Community auf. So ist es verständlich, dass ihre Fans immer mehr von den Topmodels wissen wollen. Luca zum Beispiel verrät, dass sie Wanzen riechen kann. Verwendete Quellen: GNTM-Trailer instagram.com/germanysnexttopmodel