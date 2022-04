„Jetzt werde ich langsam sauer!“ GNTM-Lieselotte im Diskussions-Gespräch mit Lou-Anne

Von: Julia Hanigk

Teilen

Lieselotte bekam in den letzten Wochen immer wieder viel Kritik von Heidi Klum. Der Trailer der nächsten GNTM-Folge zeigt, dass sie nun ganz schön sauer wird. Grund ist eine Diskussion mit Lou-Anne.

Los Angeles - Bei „Germany‘s next Topmodel“ (GNTM, hier alle News auf der Themenseite) werden es langsam, aber sicher immer weniger Kandidatinnen. Die Altersspanne der verbliebenen Frauen reicht von der 66-jährigen Lieselotte bis zu einigen 18-jährigen, wie etwa Lou-Anne. Zwischen den beiden entbrennt nun eine Diskussion.

TV-Sendung Germany's Next Topmodel Sender ProSieben Erstausstrahlung 25. Jan. 2006 Moderation Heidi Klum

GNTM-Lieselotte kommt trotz großer Kritik Runde um Runde weiter

Lieselotte ist die derzeit älteste Kandidatin im Rennen um den Titel „Germany‘s Next Topmodel“. Die letzten Wochen stand sie jedes Mal auf der Kippe, ob sie es in die nächste Runde schafft. Die Walks und Posen der Teilnehmerin, die eine versteifte Wirbelsäule hat, sorgten für viel Kritik.

Schlussendlich bekam sie von Heidi Klum aber doch immer wieder eine Chance. Nicht zuletzt, weil es in der nächsten Folge wieder um die Vergabe von Modeljobs geht und ein Kunde Lieselotte angefragt hatte. Fans der Sendung machte die Entscheidung sauer.

Lieselotte berichtet im Videotelefonat nach Hause vom Konkurrenzkampf zwischen den Models. © Screenshot ProSieben/Germany‘s Next Topmodel

„Jetzt werde ich langsam sauer!“ GNTM-Lieselotte im Diskussions-Gespräch mit Lou-Anne

Lieselotte selbst erklärte bereits im TV, dass sie darüber nachgedacht hatte, hinzuwerfen, da sie mit Mitstreiterin Noëlla aneinandergeriet. Im Trailer für die kommende Episode (Ausstrahlung am 07. April 2022) ist zu sehen, dass Lieselotte nun offenbar auch mit der 18-jährigen Lou-Anne aneinandergerät.

Die sagt dort: „Schau Lieselotte, wir zwingen niemanden, hier zu sein“. Bei Lieselotte kommt das gar nicht gut an, sie schaut finster drein und wirft schließlich ein: „Jetzt werde ich langsam sauer!“. Dann ruft sie bestimmend „Stopp!“

Lieselotte leidet unter dem Konkurrenzkampf

Im Videotelefonat nach Hause erklärt Lieselotte: „Weißt du, was das Anstrengendste jetzt wird? Der Konkurrenzkampf“. Über was genau Lieselotte und Lou-Anne diskutieren und was der Auslöser ist, wird in dem Trailer noch nicht klar.

Ob Lieselotte einen Job absahnen kann und auch in der kommenden Folge wieder ein Foto von Heidi Klum bekommt? Für die Teilnehmerinnen geht es jedenfalls immer mehr in Richtung Finale.

„Sehr überraschend“: GNTM-Annalotta kann ihren Rauswurf nicht nachvollziehen

Während Lieselotte in der letzten Folge von GNTM gerade noch einmal so weiterkam, schied Annalotta aus. Gerechnet hatte sie damit aber nicht, für sie kam es „sehr überraschend“, wie sie sich später dazu äußerte. Verwendete Quellen: ProSieben/Germany‘s Next Topmodel/Trailer Episode 10, Staffel 17