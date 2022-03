„GNTM“-Model Barbara (68) in Fulda vor der Linse: Fotos für Modelabel Delicatelove

Shooting in der Friedrichstraße: „GNTM“-Model Barbara Radtke und Fotograf André Druschel. © Bernd Loskant

Der Glamour von Heidi Klums TV-Sendung „Germany’s Next Topmodel“ (ProSieben) wehte zwei Tage lang durch die Stadt: Barbara Radtke, mit 68 die älteste Bewerberin der aktuellen Staffel, stand für das Fulda-Düsseldorfer Modelabel Delicatelove vor der Kamera. Lesen Sie hier mehr:

Fulda - Als an zentralen Orten der Innenstadt der Fotograf André Druschel aus Fulda* mit seinem Team die Flensburgerin in Szene setzte, blieben immer wieder Passanten stehen, sprachen das Best-Ager-Model an, machten liebe Komplimente und baten um ein Foto.

Wofür das „GNTM“-Model Barbara (68) in Fulda abgelichtet wurde, verrät fuldaerzeitung.de*.

Radtke, die bei ihren TV-Auftritten auf ProSieben im Publikum viele Sympathiepunkte gesammelt hatte, aber die Sendung inzwischen verlassen hat, ist das neue Werbegesicht des Labels Delicatelove, dessen kreativer Kopf die Fuldaer Designerin Annekatrin Fromm ist. *fuldaerzeitung.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.