GNTM-Model zerreißt Heidi Klums Show: „Keine Jobs, keine Aufträge, gar nichts“

Halbfinalistin Coco lässt „Germany‘s Next Topmodel“ in keinem guten Licht dastehen. Noch immer warte Heidi Klums Schützling vergeblich auf Jobangebote.

München – Bei „Germany’s Next Topmodel“ treten junge Frauen an, um sich den Traum von der großen Modelkarriere zu erfüllen. Manche von ihnen – wie Stefanie Giesinger (26) und Sarina Nowak (29) – schaffen tatsächlich den Durchbruch und sind inzwischen gefragte Laufsteg-Stars. Andere von ihnen landen stattdessen im Trash-Fernsehen – man denke nur an Tessa Bergmeier (33), Micaela Schäfer (39) oder Gina-Lisa Lohfink (36).

Modelanwärterin Coco: „GNTM ist nicht automatisch ein Karriere-Sprung“

Dass GNTM nicht automatisch ein Ticket in die Modelindustrie ist, musste Kandidatin Coco Clever (21) auf die harte Weise lernen. Die Münchnerin schaffte es in der diesjährigen Staffel bis ins Halbfinale. Obwohl sie sogar Chef-Jurorin Heidi Klum (50) von ihrem Talent überzeugen konnte, scheint Cocos Modelkarriere schon wieder vorbei zu sein, bevor sie richtig ins Rollen kam.

In einem TikTok-Video berichtet die dunkelhaarige Schönheit ihren Followern betrübt, dass sie seit der Sendung „keine Jobs, keine Aufträge, gar nichts“ erhalten habe. Das Interesse an ihrer Person sei erschreckend gering. Aus diesem Grund sei Coco zu ihrem alten Job in einem Escape Room zurückgekehrt. Außerdem wolle sie bald studieren. „Ich habe – außer der Erfahrung, die ich dort sammeln durfte – nach GNTM nichts gehabt“, resümiert die 21-Jährige.

GNTM: erfolgreicher Ableger des kontroversen „America‘s Next Topmodel“ Hierzulande läuft „Germany‘s Next Topmodel“ seit 2006 bei ProSieben, das Original „America‘s Next Topmodel“ startete 2003 hingegen beim US-amerikanischen Sender CBS und basiert auf einer Idee von Supermodel Tyra Banks (49), die das Format bis zum Serienende 2018 moderierte. Sorgt GNTM regelmäßig für Furore, hat auch „America‘s Next Topmodel“ während seinen 24 Staffeln für etliche Schlagzeilen gesorgt. 2005 mussten die Kandidatinnen für ein Fotoshooting mithilfe von Make-up und stereotypischen Kostümen als eine andere Ethnizität posieren. Die Folge zog scharfe Kritik mit sich und gegenüber Tyra Banks wurden Vorwürfe erhoben, sie promote in ihrer Show Blackfacing. Bei einem weiteren Fotoshooting aus dem Jahr 2008 wurden die Teilnehmerinnen indessen als Bedürftige in Szene gesetzt, während obdachlose Frauen als Komparsen engagiert wurden und in Designer-Klamotten im Hintergrund der Bilder zu sehen waren. (Quelle: insider.com)

„Traurig“: GNTM-Kandidatin Coco blickt auf Teilnahme zurück

Eine eindeutige Klatsche für Model-Mama Heidi Klum, die sich schließlich damit rühmt, mit ihrer Show am laufenden Band „Topmodels“ zu produzieren. Kandidatin Coco musste auf die harte Tour lernen, dass „GNTM nicht automatisch ein Karriere-Sprung“ ist. Die Modelanwärterin fügt hinzu: „Also manchmal bin ich schon traurig deswegen, weil ich halt gar keine Jobs habe oder so was.“ Trotz der mangelnden Jobangebote versuche sie, positiv zu bleiben und für „so viele andere Dinge im Leben“ dankbar zu sein.

Cocos Erfahrung in der Show von Modelmama Heidi Klum ist zwar nicht sonderlich euphorisch ausgefallen, für Vivien, die erste Plus-Size-Gewinnerin der Sendung, dürfte hingegen aber eine große Laufsteg-Karriere winken. Der GNTM-Sieg von Vivien fand aber leider nicht nur Befürworter – Lucy Hellenbrecht springt der diesjährigen „Topmodel“ deshalb zur Seite. Verwendete Quellen: TikTok