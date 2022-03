GNTM-Kandidatin Inka feiert ihr Comeback - und bekommt verspätetes Umstyling

Von: Jennifer Kuhn

In der vorletzten Folge war GNTM-Kandidatin Inka aufgrund einer verlängerten Quarantäne nicht zu sehen. In Folge sieben feierte sie dann ihr großes Comeback. Auch die 19-Jährige erhoffte sich ein Umstyling - was sie auch bekam. Doch dass es so krass wurde - damit hätte sie selbst nicht gerechnet.

Los Angeles - Nicht jede Kandidatin bei „Germany‘s Next Topmodel“ (alle News zur Themenseite) bekam ein Umstyling. Viele Models freuten sich auf einen neuen Look - einige hatten sich eine neue Frisur erhofft, aber dann doch keine bekommen. Nachdem Inka in der vergangenen Woche beim Umstyling nicht teilnehmen konnte, bekam sie in Folge sieben einen neuen Haarschnitt verpasst, wie tz.de berichtet.

Name Inka Alter 19 Wohnort Nierstein (Mainz) Follower auf Instagram inka.gntm22.official - 32,8k

GNTM: Inka plötzlich nicht mehr zu sehen - ProSieben äußert sich zu fehlender Kandidatin

In der vergangenen Woche fragten sich einige GNTM-Fans wieso Kandidatin Inka nicht in der sechsten Folge zu sehen war. Schließlich handelte es sich um das große Umstyling. ProSieben äußerte sich erst nach der Folge und erklärte, wieso die 19-Jährige aussetzen musste.

„Ihr habt euch gefragt, wo @inka.gntm22.official ist: Sie musste leider ein wenig länger in Quarantäne bleiben“, lautete das Statement des Senders auf der offiziellen Instagramseite. In Folge sieben war Inka aber dann wiederzusehen - und bekam während eines Fotoshootings einen neuen Look verpasst.

GNTM-Kandidatin Inka nach dem Umstyling © Screenshot/prosieben.de/tv/germanys-next-topmodel/video

GNTM-Kandidatin Vanessa verrät, wie sie wirklich zu ihrem neuen Look steht: „Ich finde es einfach nicht schön“

Für GNTM-Kandidatin Inka ist ihre neue Kurzhaare-Frisur erstmal gewöhnungsbedürftig. Auch für Vanessa ist ihr neuer Look eine krasse Umstellung gewesen - schließlich bekam sie mit ihren grünen Haaren das krasseste Umstyling der Staffel.

„Also mit der Frisur fühle ich mich einfach nicht mehr so wie ich bin. Also ich finde es einfach nicht schön. Das ist halt einfach das Problem“, so Vanessa. Doch die Topmodel-Kandidatin möchte es Heidi Klum trotzdem beweisen, dass sie das Zeug zur Gewinnerin hat. Und auch ihre Fans feiern den neuen Look der 20-Jährigen.

GNTM-Kandidatin Inka feiert ihr Comeback - und bekommt verspätetes Umstyling

Kurz vor dem Setcard-Shooting verriet ihr Topmodel-Chefin Heidi Klum, dass ihr Umstyling jetzt sofort stattfinden wird. Die 19-Jährige wollte eine Veränderung - doch hat sie auch mit so einer Veränderung gerechnet? Ihre langen braunen Haare gehören zumindest nun der Vergangenheit an.

Schnipp, Schnapp - Haare ab! Inka bekam eine Kurzhaar-Frisur. Auch wenn die GNTM-Kandidatin für eine Veränderung war - an ihren neuen Look muss sie sich nun erstmal gewöhnen, wie sie selbst sagte: „Es ist ein sehr komisches Gefühl. Ich habe keine Haare mehr auf dem Kopf. Und irgendwie sich jetzt so zu sehen und sich trotzdem nicht zu sehen... Hm, ich kann mir keinen Zopf mehr machen. Huh!“ Doch ihre Mitstreiterinnen, wie auch ihre Fans feiern die neue Frisur von Inka sehr.

Fans und ehemalige GNTM-Kandidatinnen kommentierten den Instagram-Post von Inka © Screenshot/instagram.com/inka.gntm22.official

GNTM-Barbara: Sie kann den Rauswurf von Heidi Klum nicht nachvollziehen

Die ehemalige GNTM-Kandidatin Barbara zählte zu den Favoritinnen der TV-Zuschauer. Doch in der vergangenen Woche musste die 68-Jährige „Germany‘s Next Topmodel“ verlassen. Die Entscheidung, die Topmodel-Chefin Heidi Klum gefällt hat, konnte sie aber nicht nachvollziehen.

