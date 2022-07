Nathalie Volk bei „Let‘s Dance“? RTL soll mit Millionärsfreundin über Teilnahme verhandeln

„Nicht final entschieden“

Die nächste Staffel „Let‘s Dance“ ist in der Vorbereitung. Aktuell sucht RTL nach den passenden Teilnehmern für die Tanzshow. Auch GNTM-Sternchen Nathalie Volk soll der TV-Sender angefragt haben.

Köln - René Caselly sicherte sich in der vergangenen Staffel die „Let‘s Dance“-Trophäe. Doch schon jetzt sucht RTL nach neuen Kandidaten für die kommende Staffel. Wer auf der Liste der potenziellen Teilnehmer steht, ist noch nicht bekannt, doch angeblich soll GNTM-Sternchen Nathalie Volk ganz oben stehen.

RTL soll mit Nathalie Volk über „Let‘s Dance“-Teilnahme verhandeln

Nathalie Volk nahm 2014 an der Castingshow „Germany‘s next Topmodel“ teil und schaffte es dort bis ins Halbfinale. Nun soll sich die RTL-Tanzshow „Let‘s Dance“ für die hübsche Brünette interessieren. Laut bild.de habe der TV-Sender sogar schon bei Nathalies Management angefragt.

„Wie in jedem Jahr freuen wir uns über das große Interesse an der Teilnahme an unserer schönen Tanzshow. Wir starten allerdings gerade erst mit der Vorbereitung der nächsten ,Let’s Dance’-Staffel und haben uns noch für keine Teilnehmer entschieden, geschweige denn Verträge unterschreiben lassen“, so RTL in einem Statement zu bild.de.

Daniela Katzenberger sagt „Let‘s Dance“-Teilnahme ab

Nathalies Managerin bestätigte die Anfrage von RTL gegenüber bild.de: „Dass ‚Let’s Dance‘ Interesse an einer Teilnahme von Nathalie hat, ist kein Geheimnis. Aber auch andere TV-Shows interessieren sich für sie. Bisher haben wir uns noch nicht final entschieden.“ Ob Nathalie Volk sich tatsächlich für die Tanzshow entscheiden wird, bleibt abzuwarten.

Während Nathalie Volk über eine Teilnahme nachdenkt, sagen andere Stars wie Daniela Katzenberg „Let‘s Dance“ Jahr für Jahr ab. Die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin tanze zu ihrem „eigenen Takt“ und habe deshalb kein Interesse an der Show. Verwendete Quellen: bild.de & instagram.com/mirandadigrande