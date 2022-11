Heidi Klums neue Regeln: Die 18. GNTM-Staffel startet direkt in Los Angeles

Aufregende News

Das gab es noch nie: Im nächsten Jahr beginnen die Nachwuchsmodels ihre GNTM-Reise direkt in der Film-Metropole Los Angeles. Staffelstart ist im Frühjahr.

Bald geht’s wieder los! Auch 2023 sucht Heidi Klum (49) zusammen mit ProSieben wieder „Germany‘s Next Topmodel“. Bereits vorab wurden aufregende Veränderungen angekündigt: Die neue Staffel beginnt nicht wie gewohnt in Deutschland, sondern in Heidis Wahlheimat Hollywood. „Welcome to L.A.! Die 18. Staffel von GNTM startet in La La Land“, heißt es auf dem offiziellen Facebook-Account der Castingshow. In der Stadt der Engel müssen sich die 30 Kandidatinnen vor der GNTM-Chefin beweisen und ihre erste Fashion-Show laufen.

Die Model-Mama ist schon jetzt total gespannt, welche Talente sie im kommenden Jahr entdecken wird. „Ich freue mich auf eine neue, sicherlich spannende Reise mit meinen Kandidatinnen“, verkündete Heidi. Die neue Staffel wird ab Frühjahr 2023 im Fernsehen ausgestrahlt.

GNTM auch 2023 wieder mit Leni Klum?

Bisher war es üblich, dass die Mädels erst im Laufe der Sendung nach Los Angeles reisten, um dort diverse Castings zu durchlaufen. Dementsprechend begehrt war das Flugticket in die USA. In der 18. Staffel fliegen die Model-Anwärterinnen dagegen gleich nach dem Casting nach Kalifornien. Umso schneller wird es wohl zur Sache gehen – ob die Kandidatinnen dem Druck gewachsen sind?

Möglicherweise wird auch Heidis Tochter Leni Klum (18) wieder in der Staffel auftauchen. Bereits in den vergangenen Jahren unterstützte sie ihre Mama tatkräftig am Set. Manche handeln die Design-Studentin sogar schon als mögliche Nachfolgerin von Heidi Klum. Die Model-Ikone selbst könnte sich jedenfalls niemanden besser in der Rolle vorstellen als Leni. „Wie lange muss ich das jetzt noch machen? Wann übernimmst du es?“, fragte sie ihre Tochter im Halbfinale der letzten Staffel. Daraufhin erwiderte diese: „In drei Jahren, wenn ich 20 bin.“ Ob es wirklich dazu kommen wird, wird sich in den nächsten Jahren zeigen. Im Moment kann man sich GNTM jedenfalls noch nicht ohne Heidi vorstellen.