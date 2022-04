„Du musst abliefern“: GNTM-Lieselotte bricht bei Fotoshooting zusammen – Fotograf fällt knallhartes Urteil

Von: Stella Rüggeberg

Teilen

Woche für Woche müssen sich die Kandidatinnen bei GNTM beweisen. Doch in der neunten Folge bricht Lieselotte bei einem Fotoshooting plötzlich zusammen. Der Fotograf hat für diesen Aussetzer jedoch kein Verständnis und fällt ein knallhartes Urteil.

Los Angeles – Seit neun Folgen müssen sich die Kandidatinnen bei „Germany‘s next Topmodel“ (GNTM) harten Herausforderungen stellen und Heidi Klum (47) von sich überzeugen (alle News zu GNTM auf der Themenseite). Doch seit einigen Folgen scheint Zuschauer-Liebling Lieselotte (66) dabei große Schwierigkeiten zu haben. In der neunten Folge bekommt sie beim Fotoshooting Kreislaufprobleme und muss erneut üble Kritik über sich ergehen lassen.

Germany's next Topmodel Castingshow Sender ProSieben Moderatorin Heidi Klum Erstausatrahlung 25. Januar 2006

GNTM-Kandidatin Lieselotte muss harte Kritik einstecken

Schon in der vergangenen Woche musste Lieselotte um ihren Platz bei GNTM bangen. Beim Entscheidungswalk hat sie nicht sonderlich gut abgeliefert und musste auch von Heidi Klum harte Kritik einstecken. Auch Gast-Juroren „The Blonds“ waren von der 66-Jährigen nicht begeistert.

Da es Lieselotte an Englischkenntnissen mangelt, hat sie die Anweisungen der Designer nicht verstanden und konnte somit ihre Kritik nicht sofort umsetzen. Trotzdem schaffte sie es in die nächste Runde.

GNTM-Kandidatin Lieselotte bekommt bei Höhenshooting große Kreislaufprobleme © ProSieben/Screenshot

Lieselotte lernt mit 66 Jahren für GNTM extra Englisch

In der neunten Folge nimmt sich Lieselotte deshalb vor, Englisch zu lernen. Dabei wird sie kräftig von ihren Mitstreiterinnen unterstützt. Beim Shooting möchte sich die 66-Jährige dann beweisen und den Fotografen von sich überzeugen.

Während des Fotoshootings schweben die Kandidatinnen in Dreiergruppen und bunten Plüsch-Outfits in der Luft. Dabei sollen sie dem Fotografen starke Posen anbieten und aus ihrer Gruppe hervorstechen. Doch Lieselotte bekommt in der Höhe auf einmal große Kreislaufprobleme und ruft: „Mir ist schlecht, Heidi“.

„Du musst abliefern“: GNTM-Lieselotte bricht bei Fotoshooting zusammen – Fotograf fällt hartes Urteil

Die 66-Jährige wird schnell aus der Luft geholt und bricht am Boden zusammen: „Mir ist nur schwindelig“, entwarnt Lieselotte das Produktionsteam. Nach einem Schluck Wasser scheint es ihr schon ein wenig besser zu gehen. Der Burger vom Mittagsessen ist glücklicherweise im Magen geblieben, und das Bild war laut Fotograf Marc Baptiste auch schon im Kasten. Nochmal in die Luft musste Lieselotte also nicht.

Doch Übelkeit hin oder her, der Fotograf ist mit der Leistung der 66-Jährigen unzufrieden: „Unabhängig von ihrem Aussetzer: Es ist ein Wettkampf. Weil sie da oben eingefroren ist, muss sie gehen“. Heidi versucht die 66-Jährige in Schutz zu nehmen: „Nein! Aber ihr wurde schwindelig“. Dafür hat der Fotograf jedoch kein Verständnis: „Es ist ein Wettbewerb. Du musst abliefern“, begründet er weiter.

Lieselotte kommt bei GNTM an ihre Grenzen und wird emotional

Dank eines Castings, welches in der zehnten Folge stattfindet, kann sich Lieselotte einen Platz in der nächsten Runde sichern. Schon in der vergangenen Folge wurde die 66-Jährige emotional. Sie habe bei GNTM gemerkt, dass sie nicht so stark ist, wie sie anfänglich dachte. Verwendete Quellen: prosieben.de, „Germany‘s next Topmodel“ Folge 9