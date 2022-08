„Bin 35 Jahre Single“: SAT.1 startet Kennenlernshow mit GNTM-Star Lieselotte

Lieselotte nahm an der 17. Staffel GNTM teil und belegte dort den 6. Platz © IMAGO / Future Image & IMAGO / Eventpress

Die 66-jährige Modelanwärterin Lieselotte polarisierte das GNTM-Publikum mit ihren Auftritten. Auf SAT.1 sucht sie jetzt nach der großen Liebe.

Berlin – Spätestens seit seiner letzten Staffel schreibt „Germany’s Next Topmodel“ Diversity groß. Die Produktion lockerte ihre Vorgaben in Sachen Aussehen und Alter, erstmals waren deshalb auch Best-Ager-Models mit von der Partie. Eine von ihnen war die gebürtige Sachsen-Anhalterin Lieselotte (66), die mit ihren Auftritten regelmäßig das TV-Publikum polarisierte.

Während einige total begeistert von der leidenschaftlichen Musikerin waren, sahen andere in Lieselotte nicht das Zeug zum Fashion-Star. Nachdem sie kurz vor dem GNTM-Finale ausgeschieden war, konnte sich die lebensfrohe Rentnerin einige lukrative Model-Jobs — unter anderem auf der Berlin Fashion Week — sichern. Jetzt will Lieselotte anderweitig durchstarten.

Bereits während ihrer Auftritte in der ProSieben-Show kam zur Sprache, dass die ehemalige Sängerin der Band „Mona Lise“ seit Jahrzehnten keine feste Beziehung hatte. Heidi Klum riet ihr damals dazu, sich schnellstmöglich wieder auf den Dating-Markt zu begeben. Und genau das hat die Mittsechzigerin jetzt vor: In einer neuen Kennenlernshow auf SAT.1 sucht Lieselotte nämlich demnächst nach ihrem Traummann.

In einer SAT.1-Kennenlernshow sucht GNTM-Kandidatin Lieselotte nach dem richtigen Partner

Auf ihrem offiziellen Instagram-Account kündigte Lieselotte das neue TV-Format jetzt offiziell an. In einem Video richtet sie das Wort an ihre Fans: „Jetzt will ich erstmal was klarstellen: Mein Herz gehört meinem Sohn und meinem Vati. Aber seitdem ich bei GNTM war, ist es vorbei mit meiner Ruhe. Und zwar nur, weil Heidi in alle Welt posaunt hat, ich müsste mir einen Mann besorgen. Und jetzt haben wir den Salat. SAT.1 macht Ernst! Und startet eine Kennenlernshow mit Lieselotte.“

So ganz überzeugt scheint Lieselotte selbst allerdings nicht zu sein. „Was soll das denn werden? Ich bin 35 Jahre Single, ich verstehe die Männer eh schon lange nicht mehr“, scherzt sie im Clip weiter. Ihre Fans ruft sie trotzdem dazu auf, passende Männer zur Bewerbung bei der SAT.1-Kennenlernshow zu bewegen.

Und mit einer kleinen Gesangseinlage am Ende des Promo-Filmchens gibt Lieselotte auch gleich zu verstehen, dass ihr Herz nicht leicht zu erobern ist. „Halt! Ich bin nicht die, die gleich jeden küsst“, stellt sie in ihrem Lied klar.