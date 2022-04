„Keine Gleichheit“: Twitter-User wüten wegen GNTM-Anitas Aussage über Plussize-Model

Von: Alica Plate

Anita meint, sie hätte die gleichen Schwierigkeiten wie Plussize-Model Lena - Zuschauer sauer © ProSieben/Richard Hübner

Bei Germany‘s Next Topmodel (GNTM) fliegen derzeit ordentlich die Fetzen. In Folge zehn sorgt besonders Anita mit einem Vergleich für Aufsehen. Denn, dass sie als dünne Kandidatin ihre Chancen mit einem Plussize-Model vergleicht, trifft bei etlichen Zuschauern auf Unverständnis.

Los Angeles - Kandidatin Anita sorgte mit einem Spruch in der ProSieben-Show „Germany‘s Next Topmodel“ (GNTM, hier alle News) für den Aufreger der Woche. Dabei schien die 20-Jährige gar nicht zu merken, dass ihre Beschwerde in diesem Fall nicht angebracht ist. Doch etliche Zuschauer machten sie in den sozialen Netzwerken anschließend darauf aufmerksam.

GNTM: In Folge zehn bekommt erneut nicht jede Kandidatin die Chance auf den Job

In der zehnten Folge der beliebten Modelshow GNTM mit Heidi Klum, die am 07. April auf ProSieben zu sehen war, ging es erneut heiß her. Denn der Konkurrenzkampf zwischen den Verbliebenen wächst extrem. In dieser Woche standen nämlich gleich drei Castings an.

Doch nicht jeder hatte die Chance, den Kunden persönlich von sich zu überzeugen. Denn die Vorauswahl wurde anhand der Setcards getroffen. Während die acht Auserwählten vor Freude schreien, sind andere extrem enttäuscht. Dazu zählt auch Lena (21), die es als Cury und Petite Model bei den Jobs nicht so leicht hat, wie viele Mitstreiter findet.

„Keine Gleichheit“: Twitter-User wüten wegen GNTM-Anitas Aussage über Plussize-Model

„Lena als Curvy und Petite Model hat es glaube ich auch nicht leicht. Hat sie auch selbst gesagt, dass sie überhaupt nicht wahrgenommen wird“, so Juliana (24). Doch das scheint Anita ganz und gar nicht so zu sehen. „Für mich hat es Lena nicht schwerer. Ich finde, genau das ist das Problem, zu denken, dass es Lena schwerer haben sollte, als ich zum Beispiel“, so die 20-Jährige im Interview.

Zuschauer machen auf Twitter ihrer Wut Luft und gehen auf GNTM-Kandidatin Anita los © ProSieben/Richard Hübner/Twitter

Dass Anita meint, sie als großes, schlankes Model hätte es genauso schwer, wie das Petite- und Curvy-Model Lena, bringt etliche Zuschauer mächtig auf die Palme. „Bruder, am Anfang fand ich Anita gar nicht so schlimm, aber mittlerweile ist die so nervig“, macht ein GNTM-Fan auf Twitter seiner Wut Luft. „Die absolut dünne Anita will Lena, die als plussize Model gilt, erzählen, dass sie es nicht schwerer hat. Alleine der Zusatz „plussize“ zeigt doch schon, dass es keine Gleichheit gibt“, steigt eine andere mit ein.

„Jetzt werde ich langsam sauer!“ GNTM-Lieselotte im Diskussions-Gespräch mit Lou-Anne

Doch nicht Anita sorgte für Bad Vibes, auch Lou-Anne brachte kürzlich Lieselotte mächtig auf die Palme. Denn zwischen den beiden entbrannte eine hitzige Diskussion. Verwendete Quellen: ProSieben/Germany‘s Next Topmodel/ Episode 10, Staffel 17, Twitter