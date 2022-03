GNTM 2022: „Das wird so krass“ - Grüne und violette Haare - Die ersten Looks vom großen Umstyling enthüllt

Von: Jennifer Kuhn

Es ist die Folge, die kein GNTM-Fan verpassen möchte: Das große Umstyling. Nun zeigte die Vorschau, dass die Kandidatinnen mit einer krassen Verwandlung rechnen müssen.

Los Angeles - Das Model-Business ist hart. Dies bekommen auch derzeit die 21 Kandidatinnen bei „Germany‘s Next Topmodel“ zu spüren. So kommt es auch vor, dass die GNTM-Anwärterinnen die Show schon freiwillig vor dem großen Umstyling verlassen, wie tz.de berichtet.

Start von Germany's next Topmodel 25. Januar 2006 Producerin und Chefin Heidi Klum Staffeln bis 2022 17 Letzte GNTM-Gewinnerin Alex Mariah Peter

„Germany‘s next Topmodel“ 2022: Heidi Klum möchte mehr Diversity

Schon im vergangenen Jahr rief Topmodel-Chefin Heidi Klum zum großen GNTM-Casting auf. Doch diesmal gab es neue Regeln: keine Altersbegrenzung in der 17. Staffel! Dies ließen sich Barbara (68), Lieselotte (66) und Martina (50) nicht zweimal sagen. Barbara gilt derzeit als die älteste „Germany‘s Next Topmodel“-Kandidatin der vergangenen Staffeln.

Für die 68-Jährige war das GNTM-Casting aber nichts Neues, denn sie begleitete ihre Tochter damals 2007 zum „Germany‘s Next Topmodel“-Casting. Dass sie selbst 15 Jahre später dabei ist, damit hätte sie zu diesem Zeitpunkt selbst nicht gerechnet. Nun ist sie unter den Top 21.

GNTM-Kandidatinnen Martina und Lou-Anne: Mutter- und Tochter-Gespann als Konkurrentinnen

Was es auch so bei „Germany‘s Next Topmodel“ auch nie gab, ist ein Mutter- und Tochter-Gespann: Martina und Lou-Anne zeigen in der 17. Staffel, dass es geht. Auch wenn sie sich als Konkurrentin sehen, geben sich beide immer wieder gerne Tipps für Shootings und bei den Elimination-Walks.

Dabei hatte Mutter Martina, die in früheren Jahren nach Monaco auswanderte, ganz andere Pläne für ihrer Tochter. Doch Lou-Anne selbst entschied sich vor einigen Monaten für eine Ausbildung zur Friseurin. Die 50-Jährige musste in einem Interview mit red drüber schmunzeln - in ihrer Zeit nannte man diese Ausbildung eine „Tussi-Lehre“.

GNTM 2022: „Das wird so krass“ - Grüne und violette Haare - Die ersten Looks vom großen Umstyling enthüllt

Nun müssen alle 21 Kandidatinnen zum großen Umstyling bei „Germany‘s Next Topmodel“. Dafür fliegen sie gemeinsam mit Heidi Klum und dem GNTM-Team nach Los Angeles. Dies ist auch Wahl-Heimat der Topmodel-Chefin. Schon jetzt ist in der Vorschau der kommenden Folge zu sehen, dass es für einige Anwärterinnen vor allem an die Haarfarbe geht.

So zeigte der Trailer, dass die Frauen sämtliche Mischungen in den Farben des Regenbogens bekommen: grün, violett, rot. „Das wird so krass!“ - selbst Heidi Klum gibt in diesem Statement zu, wie intensiv dieses Umstyling werden wird. Wie dann die Endergebnisse aussehen, können TV-Zuschauer nächsten Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben sehen.

Eine grüne Farbmischung für eine GNTM-Kandidatin © Screenshot/prosieben.de/tv/germanys-next-topmodel/video

GNTM-Kandidatin Lieselotte überkamen beim Casting die Tränen - aufgrund ihrer Vergangenheit

In der fünften Folge durften die GNTM-Kandidatinnen zu verschiedenen Castings. Auch Lieselotte stellte sich für das Sportmagazin „Shape“ der Chefredakteurin vor - zeigte sich auch durchaus nervös. Doch plötzlich überkamen ihr die Tränen. Sie erzählte vor Ort ihre Geschichte - denn die 66-Jährige saß über mehrere Jahre im Rollstuhl und musste sich in der Charité in Berlin mehreren Operationen unterziehen.

