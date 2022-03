GNTM-Fans wütend wegen Catwalk auf dem Wasser: „Den Mist braucht kein Mensch!“

Fans von „Germany‘s next Topmodel“ konnten in der vergangenen Folge nicht nachvollziehen, wieso der pinke Catwalk auf dem Wasser war. Und äußerten ihre Meinungen in den Social-Media-Netzwerken.

Mykonos - Derzeit läuft die 17. Staffel der erfolgreichen ProSieben-Show „Germany‘s Next Topmodel“ (hier alle News auf der Themenseite). Für viele Fans ist es das TV-Highlight des Jahres. Dennoch gab es in Folge vier etwas, was den TV-Zuschauern nicht gefallen hatte - denn es ging um den Catwalk. Doch dies schien bislang das Einzige zu sein, was den Fans nicht gefiel - denn sie zeigten sich von einem ganz bestimmten Shooting durchaus begeistert, wie tz.de berichtet.

Erstausstrahlung von Germany's Next Topmodel 25. Januar 2006 Moderatorin und Producerin der Show Heidi Klum Veröffentlichte GNTM-Staffeln 17 Erste GNTM-Gewinnerin Lena Gercke

GNTM-Fans wüten wegen Catwalk auf dem Wasser: „Den Mist braucht kein Mensch!“

In der vierten Folge schickte Topmodel-Chefin Heidi Klum ihre GNTM-Kandidatinnen über einen pinken Catwalk - der mitten im Meer stand und deshalb auch etwas wacklig war. Darüber sollten ihre angehenden Topmodels laufen. Anstatt Highheels gab es diesmal Sandalen. Doch die TV-Zuschauer schienen diesen Catwalk etwas lächerlich zu finden - so kommentierte ein User auf Facebook: „Den Mist braucht kein Mensch!“. Wenig später wurde sein Kommentar aber gelöscht.

Immer wieder passiert es, dass GNTM-Fans in den Social-Media-Netzwerken ihre Meinung öffentlich zu den Folgen äußern. Doch bislang punktete trotzdem auch die vierte Folge von „Germany‘s Next Topmodel“. Viele TV-Zuschauer fragten in den Kommentaren, woher die Schuhe und die Bikinis wären - und erhofften sich eine Auskunft und den Namen des Designers.

Die GNTM-Kandidatinnen Juliana, Kashmira und Martina stehen auf dem pinken Laufsteg © Screenshot/prosieben.de/tv/germanys-next-topmodel/video

GNTM-Fans vermuten Paulina im großen Finale im Mai

Von der Catwalk-Performance haben einige Fans schon die Vermutung, dass GNTM-Kandidatin Paulina es ins große „Germany‘s Next Topmodel“-Finale im Mai schaffen wird. „Sie läuft so gut und ist mega professionell“, schrieb eine Userin unter einem Foto auf dem offiziellen GNTM-Account auf Instagram. Auch Barbara, Laura und Juliana sind laut der Kommentare in den Social-Media-Netzwerken ganz vorne mit dabei.

Paulina und Juliana sind mit ca. 50.000 Followern die Spitzenreiterinnen bei Instagram. Schon jetzt zeigt sich also, wenn die Instagram-User weit vorne sehen. Auch Barbara, die als älteste GNTM-Kandidatin in die Geschichte eingeht, kann sich derzeit über knapp 35.000 Follower freuen.

„Germany‘s next Topmodel“-Fans erhoffen sich krasse Umstylings

In jeder „Germany‘s next Topmodel“-Staffel ist eine Folge am beliebtesten: Das große Umstyling. Auch hierbei lassen die User ihrer Meinung freien Lauf, kommentieren dabei, ob sich bei den GNTM-Kandidatinnen das Umstyling gelungen ist - oder man es hätte besser sein lassen können.

Großes Aufsehen sorgte im vergangenen Jahr Topmodel-Anwärterin Mareike. Sie musste ihren langen blonden Haare gegen einen Kurzhaarschnitt eintauschen. Auch hierbei waren die Zuschauer unterschiedlicher Meinung. Bis heute trägt die Blondine ihre neue Frisur, die ihr die Stylisten von Heidi Klum verpasst haben.

Vorwürfe gegen GNTM-Kandidatin Viola: Wurde sie von Jan Böhmermann eingeschleust?

Schon am Anfang der 17. Staffel von „Germany‘s next Topmodel“ hatten TV-Zuschauer den Verdacht, dass Kandidatin Viola aufgrund ihrer Art von Entertainer Jan Böhmermann eingeschleust wurde. Doch Viola äußerte sich dazu und sagte, dass die Behauptungen, die derzeit durch die Medien gehen, absolut nicht stimmen.

Quellen: facebook.com/germanysnexttopmodel/posts, instagram.com/germanysnexttopmodel/