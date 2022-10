„Goldene Henne“ mit Florian Silbereisen: Diese Schlagerstars treten auf

Florian Silbereisen moderiert zum ersten Mal die Preisverleihung der „Goldenen Henne“. © Jan Woitas/dpa/dpa-Zentralbild und IMAGO/STAR-MEDIA/ARD

Star-Moderator Florian Silbereisen präsentiert am heutigen Freitagabend die „Goldene Henne“. Die Preisverleihung wartet mit einer hochkarätigen Gästeliste auf.

Leipzig – Auch 2022 wird der begehrte Publikumspreis „Goldene Henne“ an Stars aus Film und Fernsehen vergeben. Moderiert wird die Award-Sendung dieses Mal von Schlagerstar Florian Silbereisen (41). Vor etwa 600 Zuschauern findet die Preisverleihung am heutigen Freitagabend (7. Oktober) auf dem MDR-Gelände im Leipziger Süden statt — und auch das TV-Publikum vor den Bildschirmen kann sich auf einen Gala-Abend der Spitzenklasse einstellen. Denn wie unter anderem „tag24.de“ berichtet, wartet die „Goldene Henne“ mit einer hochkarätigen Gästeliste auf.

Moderator Florian Silbereisen begrüßt bei der „Goldenen Henne“ eine Reihe bekannter Schlagerstars

Selbstverständlich liegt der Schwerpunkt der jährlichen Veranstaltung auf der Vergabe der begehrten Trophäen, deren Gewinner im Gegensatz zu vielen anderen Award-Shows vom Publikum bestimmt werden. Wer am Ende mit einer Auszeichnung nach Hause gehen darf, ist natürlich noch nicht bekannt. Eine Preisträgerin steht jedoch schon seit längerem fest: Schlagerikone Nana Mouskouri (87) wird heute Abend mit dem Preis für ihr Lebenswerk ausgezeichnet.

Neben der Vergabe der „Goldenen Hennen“ freuen sich die Zuschauer der TV-Sendung aber auch auf die musikalischen Performances zwischen den Auszeichnungen. Insbesondere Schlagerfans kommen hierbei zweifelsfrei auf ihre Kosten: Unter anderem Andreas Gabalier (37) und Roland Kaiser (70) werden bei der Gala am Abend auf der Bühne stehen. Doch auch andere Genres sind bei der „Goldenen Henne“ vertreten. Mit Michael Patrick Kelly (44), „Alphaville“-Frontmann Marian Gold (68), Adel Tawil (44) und Frida Gold haben sich die Macher der Sendung abwechslungsreiche musikalische Performances gesichert.

Florian Silbereisen bekam selbst schon eine „Goldene Henne“ verliehen

Florian Silbereisen wird die „Goldene Henne“ in diesem Jahr zum ersten Mal moderieren. In der Vergangenheit wurde der Entertainer bereits dreimal selbst mit einer Trophäe ausgezeichnet, übergeben von Moderator Kai Pflaume. Die TV-Ausstrahlung der „Goldenen Henne“ beginnt am heutigen Abend (7. Oktober) um 19:50 Uhr mit einem Countdown vom roten Teppich. Die reguläre Sendung beginnt dann zur Prime-Time um 20:15 Uhr im MDR.