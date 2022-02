„Let‘s Dance“ 2022: Juror schockt RTL-Publikum in der ersten Liveshow - „Was zur Hölle“

Von: Linda Rosenberger

Motsi Mabuse, Jorge González und Joachim Llambi sind die „Let‘s Dance“-Juroren bei RTL. Einer von ihnen macht dabei aus einem speziellen Grund immer wieder von sich reden. © Stefan Gregorowius/dpa

Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi - alle drei „Let‘s Dance“-Juroren sind für ihre Extravaganz bekannt. Einer hat es nun aber wohl übertrieben.

Köln - Halloween ist ja eigentlich im Oktober, aber zum Gruseln ist es offenbar auch im Februar noch nicht zu spät. In der ersten offiziellen „Let‘s Dance“-Sendung nach der großen Kennenlern-Show hat einer der RTL-Juroren zumindest mal wieder für einen schaurigen Aufreger gesorgt, der für Fans in gewisser Weise einem wahrgewordenen Alptraum gleich kommt.

„Let‘s Dance“ (RTL): Juror schockt Fans mit grauenhaftem Look

Strenger Blick, kritische Wertung: Eigentlich ist es Joachim Llambi, der von den prominenten „Let‘s Dance“-Kandidaten am meisten gefürchtet wird. Dass man sich aber auch vor den anderen Juroren in dem RTL-Tanzwettbewerb schnell mal erschrecken kann, hat ausgerechnet Jorge Gonzalez gerade bewiesen. Eigentlich gilt der gebürtige Kubaner zwar als der Sonnenschein hinter dem Jurypult, aber nun hat Jorge sich von seiner im wahrsten Sinne grauenhaften Seite gezeigt. So trug der 54-Jährige, der schon längst für seinen Hang zu extravaganten Kleidungsstücken bekannt ist, gerade ein besonders skurriles Outfit, das vielen Zuschauern einen Schauer über den Rücken laufen ließ.

Dies gelang ihm vor allem wegen der weißen Kontaktlinsen und seiner in der selben Farbe kolorierten Zöpfe, deren Zusammenspiel die User auf Twitter mal wieder in Aufregung versetzte. „Was zur Hölle ist das?“, gab sich ein „Let‘s Dance“-Fan bei Jorges Anblick beispielsweise noch ziemlich geschockt, während auch ein anderer der Meinung war, die Frisuren des RTL-Jurors würden „immer schrecklicher“. Tatsächlich stimmt ein Großteil des Publikums in den selben Tenor mit ein: „Habe Angst vor Jorge“, „das mit Jorges Verkleidungen eskaliert von Show zu Show immer mehr“ oder „geht gar nicht“ bekommt man in den sozialen Netzwerken weiter zu lesen. Ein Zuschauer hat dabei sogar Angst, der „Let‘s Dance“-Wertungsrichter könnte ihm schlaflose Nächte bereiten. „Ich hoffe, Jorge González erscheint mir heute nicht in einem Alptraum“, tut der eingeschüchterte Fan seine Befürchtung kund.

Nicht nur wegen Jorge Gonzalez erinnerte die erste „Let‘s Dance“-Woche tatsächlich ein wenig an Halloween

Doch Jorge Gonzalez Grusel-Look war dabei nicht mal der einzige Grund, weshalb es in der ersten „Let‘s Dance“-Woche irgendwie ein bisschen so zuging wie an Halloween, denn tatsächlich spritze nach einem gar nicht mal so ungefährlichen Unfall da auch schon beinahe auch das Blut. Aber das RTL-Format sorgt nicht nur deshalb immer wieder für Gänsehaut bei den Zuschauern, sondern tut das oftmals auch aus deutlich schöneren Gründen - beispielsweise nachdem ein Ex-“Dancing Star“ zuletzt in der großen Kennenlern-Show für Euphorie seitens der Fans sorgte. (lros)