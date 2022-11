„Goodbye Deutschland“-Auswanderer Christian Blankenhorn findet Würgeschlange in seinem Haus

Teilen

„Goodbye Deutschland“-Auswanderer Christian Blankenhorn bekommt plötzlich Besuch von einer Würgeschlange © Instagram: christian.blankenhorn

Auswanderer Christian Blankenhorn lebt mit seiner Frau und seinen Kindern in Brasilien. Doch Sonntag abends machte er eine gefährliche Entdeckung in seinem eigenen Haus.

Christian Blankenhorn entdeckt ein gefährliches Tier in seinem eigenen Haus. Der „Goodbye Deutschland“-Auswanderer zog vor etwa sieben Jahren nach Brasilien– für die Liebe. Mittlerweile lebt er zusammen mit seiner Frau und seinen Kindern im Amazonas. Doch in Brasilien gibt es auch einige gefährliche Tiere, wie der Auswanderer nun feststellen musste.

Für den Auswanderer gab es am Sonntagabend einen schockierenden Fund, wie er auf Instagram verrät: „Es ist Abends, 19:40, und als wir uns gemütlich ein Stockwerk höher begeben wollten für eine Runde chillen, sehe ich einen kleinen Gast an einem der Pfähle. Eine kleine Würgeschlange. Sie hat noch wenig Erfahrung und wenig Kraft, daher war es leicht sie zu packen. Dennoch war die Schlange nachsichtig mit mir. Mein Griff hätte ihr bei genügend Zappelei sicher eine Minibiss ermöglicht - aber da wir Freunde sind hat sie es nicht getan. Wir haben sie natürlich gleich an einen sicheren Ort gebracht, wo sie ausreichend Frösche findet zum Knabbern. ABER, Vorsicht kleiner Freund, dort wurde auch ein Kroko gesichtet.“

Reimanns, Büchners und Co.: Das sind die beliebtesten „Goodbye Deutschland“-Auswanderer Fotostrecke ansehen

Christian Blankenhorn reagiert gelassen

Auf dem geposteten Foto ist der Auswanderer mit der Schlage in der Hand zu sehen. Die gefleckte Würgeschlange hat sich dabei um seine Hand geschlungen, doch Christian Blankenhorn lächelt. Die Fans sind beeindruckt von seiner gelassene Art und jemand kommentiert: „Habt ihr da nicht Angst, wenn ihr schlafen geht? Kann sich ja auch nachts rein schleichen“