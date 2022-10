Goodbye Deutschland: Björn René sagt Thomas am Tag der Eröffnung, dass es keine Eröffnung gibt

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

In der neuen „Goodbye Deutschland“-Folge sollen Björn René und Thomas eigentlich ihr Café eröffnen. Doch am großen Tag kommt es zu einer überraschenden Wendung. Denn Björn René sagt die Eröffnung plötzlich ab.

Varna – Kaum eine andere Show lädt so zum Mitfiebern ein wie „Goodbye Deutschland“. Das erfolgreiche VOX-Format begleitet seit 2006 deutsche Auswanderer bei ihrem Traum, sich in fernen Ländern ein Leben aufzubauen und die Kamerateams fangen dabei gekonnt die großen Erfolge, aber auch die peinlichsten Niederlagen ein. Zwar ist es amüsant zu sehen, wie ein waghalsiges Vorhaben total daneben geht, die meisten Zuschauer wünschen sich aber bestimmt, dass für ihre Lieblings-Aussiedler in der neuen Heimat alles rund läuft.

Auf der Zielgeraden: Björn René und Michaela träumen in Varna vom eigenen Café – und sagen am Tag der Eröffnung wieder ab

Den gebürtigen Schwaben Björn René Hansmann (43) zieht die Idee von der eigenen Gastronomie, wo Menschen zusammenkommen und für Speisen und Getränke ordentlich Geld dalassen, nach Bulgarien. Begleitet von seiner Verlobten Michaela will der Hobby-DJ am Goldstrand in Varna ein Café eröffnen, das sowohl die vielen Touristen magnetisch anziehen, als auch für Hunde die ein oder andere Leckerei parat haben soll. Zusammen mit Geschäftspartner Thomas Kadrev (49), der sich vor Ort bestens auskennt, wollen die beiden ihre besondere Idee endlich in die Tat umsetzen – und dabei hoffentlich nicht als gescheiterte Auswanderer dem Fernsehpublikum gegenübertreten.

Nach langem Hin und Her und lästigen Lieferverzögerungen steht in der neuen Folge des Publikumshits endlich die große Eröffnung bevor. Doch es kommt ganz anders. Denn am Tag der Feierlichkeiten bläst Björn René alles ab und will erst zwei Wochen später die Türen des Cafés aufmachen. Sein Grund: Er und Michaela sind erschöpft und können das Großvorhaben in ihrem Zustand nicht stemmen. „Wir sind fertig“, erklärt er enttäuscht, „Die Vernunft siegt. Es hat keinen Wert.“

So viel kostet Auswandern Die einen würden es sich niemals trauen, die anderen träumen schon lange von der Reise ins Unbekannte. Auch wenn Auswandern aufregend klingt – wer nicht schon nach wenigen Monaten gescheitert nach Deutschland zurückkehren möchte, braucht einen gut gefüllten Geldbeutel. Eine vierköpfige Familie sollte mindestens 90.000 Euro Startkapital mit in die Wahlheimat bringen. Je ambitionierter das Vorhaben, desto größter sollte der finanzielle Puffer sein. Wer spart, schlau plant und sich vor Abreise ausführlich über den Zielort informiert, bei dem dürfte der Neuanfang an fernen Ufern aber durchaus erfolgreich sein. (Quelle: auswandern-info.com)

Absage in letzter Minute: Björn René lässt Traum von Geschäftspartner Thomas am Tag der Eröffnung platzen

Björn René und Michaela wollen auf ihre Gesundheit achten und sich nicht überarbeiten – irgendwie nachvollziehbar. Einziges Problem an der Sache: Thomas werkelt schon fleißig an den letzten Feinschliffen des gemeinsamen Genießer-Tempels – und weiß noch nichts von der Last-Minute Planänderung. Wie er auf die Kehrtwende seines Partners wohl reagieren wird? Schließlich schuftet er sich fleißig in der gleißenden Sonne ab – und scheint mehr als bereit, die neugierigen Gäste feierlich zu empfangen.

Einige scheint das Verhalten der zwei Emigranten schon vor Sendestart sehr zu stören. „Die haben doch noch nicht mal eröffnet“, wundert sich eine Zuschauerin bei Instagram, „Immer schön den entspannten Weg gehen, das Arbeiten haben die jedenfalls nicht erfunden.“ Ein weiterer TV-Fan schreibt: „Dass eine Selbstständigkeit kein Zuckerschlecken ist, sollte jedem bewusst sein und im Ausland muss man doppelt so viel tun. Man erntet, was man sät.“ Klare Ansage.

Reimanns, Büchners und Co.: Das sind die beliebtesten „Goodbye Deutschland“-Auswanderer Fotostrecke ansehen

Wer auf die neue Folge nicht länger warten kann und unbedingt wissen will, wie Thomas auf Björn Renés Schock-Absage reagiert, kann sich dessen bereits vor der Ausstrahlung auf RTL+ vergewissern. Ohne zu viel zu verraten: Auf die drei Café-Besitzer kommen noch einige rasante Wendungen zu und das Ende ihrer Geschichte dürfte Zuschauer überraschen. Zwei echte „Goodbye-Deutschland“-Urgesteine, Konny und Manu Reimann, haben hingegen den Grund für ihre Auswanderung in die USA verraten. Verwendete Quellen: „Goodbye Deutschland“ Folge 27 vom 28.10.2022, Instagram/goodbyedeutschland.vox, auswandern-info.com