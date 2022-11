Goodbye Deutschland: Catrin will als Social-Media-Star berühmt werden

Catrin Heyne hat ein Sonnenstudio-Imperium in der Schweiz aufgebaut. Doch nun möchte die Auswanderin auch noch Social Media Star werden.

Catrin will im Rampenlicht stehen.

Auswanderin Catrin Heyne (37) ist zurück und hat große Pläne. Im Jahr 2011 wurde die Blondine von „Goodbye Deutschland“ bei ihrem Umzug von Sachen in die Schweiz begleitet. Dort eröffnete Catrin ein eigenes Sonnenstudio und bewies sich als geschickte Unternehmerin. Doch damit gibt sich die 37-jährige noch nicht zufrieden, denn jetzt möchte sie eine Influencerin werden.

Um im Social Media Business Fuß zu fassen, arbeitet die Auswanderin nun an ihrem YouTube-Kanal namens „Die Heynes“. An diesem Projekt hilft auch ihr Ehemann Marco mit. Die 37-Jährige zeigt auf ihrem Kanal vor allem sich selbst und ihre Autos. Doch der Erfolg bleibt bisher aus und das Konzept scheint nicht aufzugehen, denn sie hat bisher nur etwa 50 Abonnenten.

Catrin arbeitet jeden Tag für ihren Traum

Bis zum Erfolg scheint es noch ein steiniger Weg zu sein – mittlerweile macht sich sogar Ehemann Marco Sorgen um die Auswanderin: „Du hast keinen Tag frei in der Woche!“ Doch Catrin Heyne hat noch nicht aufgegeben, wie sie entschlossen mitteilt: „Ich will bekannt werden, ich will, dass jeder irgendwann mal weiß, wer ist diese Heyne“.