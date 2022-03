„Goodbye Deutschland“ erzählt nun auch Liebesgeschichten zur Primetime

Neben dem Original überzeugt VOX aktuell mit einem Ableger der Kult-Show „Goodbye Deutschland“. Weshalb nun ein weiteres „Spin-Off“ folgen soll - in welchem die Liebesgeschichten der Auswanderer beleuchtet werden.

Köln - Ähnlich wie „DSDS“ oder „GNTM“ ist „Goodbye Deutschland“ (hier alle News auf der Themenseite) eine der absoluten Kult-Sendungen der deutschen Medienlandschaft. Nicht nur erzählt die Sendung die Auswanderungsreise ihrer Darsteller, sondern auch von deren Familien, Beziehungen sowie dem gemeinsamen Leben der Paare. Weshalb VOX in einem Ableger der Show zukünftig auch mehr auf die Liebesgeschichte der Auswanderer eingehen wird.

Titel Goodbye Deutschland! Die Auswanderer Erstausstrahlung 15. August 2006 auf VOX Produktionsunternehmen RTL Studios GmbH Ausstrahlungsturnus wöchentlich

VOX-Show „Goodbye Deutschland“ bereits seit 2006 mega beliebt

Bereits seit 2006 erfreut sich „Goodbye Deutschland“ enormer Beliebtheit. Kein Wunder also, dass die Doku-Soap im Laufe der Jahre auch viele Stars hervorgebracht hat: Danni und Jens Büchner, Daniela Katzenberger, Chris Töpperwien sowie Konny und Manuela Reimann - die Liste der mittlerweile in diversen anderen Produktionen vertretenen TV-Darstellern ist lang.

Um auch weiterhin diese Reichweite zu generieren und immer mehr Facetten und Auswanderer auf den Bildschirm zu bringen, startete VOX vor Kurzem erst mit dem „Goodbye Deutschland“-Ableger „Goodbye Deutschland! Die größten Abenteuer der Welt“, welcher noch bis eine Woche vor dem Osterwochenende im Programm eingeplant ist.

TV-Darstellerin Christin und ihr Freund Luca zählen zur Besetzung des VOX-Ablegers „Goodbye Deutschland! Die größten Abenteuer der Welt“ © VOX

Ableger von „Goodbye Deutschland“ - Liebesgeschichten

Die Fortsetzung der Doku-Soap kommt gut an. So erreichte VOX in der vergangenen Woche beispielsweise starke sechseinhalb Prozent Marktanteil bei den Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren - und reagiert nun entsprechend auf die positive Ressonanz.

So soll nach Ostern bereits ein weiterer Ableger von „Goodbye Deutschland“ folgen. Erstmals am 22. April, um 20:15 Uhr, plant der Sender mit „Goodbye Deutschland! Liebe bis ans Ende der Welt“.

„Goodbye Deutschland“ erzählt nun auch Liebesgeschichten zur Primetime

In diesem zweiten „Spin-Off“ zur Original-Version soll speziell auf die Liebesgeschichten der Teilnehmer eingegangen werden. So erzählen die ersten Folgen von Crizi Stern. Die 34-Jährige hat im Urlaub einen Griechen kennengelernt und zieht nun für ihn auf die Insel Santorini, wo sie einen Neuanfang wagen sowie eine Taverne eröffnen will.

Ebenfalls von VOX begleitet wird Roman aus Aachen. Der TV-Darsteller führt eine Beziehung mit Deliah aus Uganda und nimmt die TV-Zuschauer mit auf eine nervenzerrende, aber auch aufregende Reise. Denn als nächstes steht für seine Liebste und ihn die Hochzeit an - mit Deliahs riesiger, sehr traditioneller Familie. Insgesamt vier Episoden sind von „Liebe bis ans Ende der Welt“ geplant.

„Goodbye Deutschland“-Fans feiern „Model“-Foto von Danni Büchners Tochter Jada

Nicht nur Danni Büchner hat sich mit ihrer Präsenz bei „Goodbye Deutschland“ einen Namen gemacht - auch die Kinder der Auswanderin rücken immer mehr ins Rampenlicht. So feiern viele Fans der Doku-Soap die Model-ähnlichen Instagram-Bilder ihrer Tochter Jada Karabas. Verwendete Quellen: dwdl.de, VOX