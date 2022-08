„Goodbye Deutschland“-Familie muss umziehen: Nick Tscheckers Ballermann-Karriere am Ende?

Von: Stella Rüggeberg

„Goodbye Deutschland“-Familie Tschecker zieht um - Auf Instagram zeigen sie gepackte Umzugskartons © Instagram/fabicharmi & vox.de

Mit seiner Familie wollte sich Nick Tschecker (aka Mani Charmi) auf Mallorca ein Leben aufbauen. Dort startete er als Ballermann-Sänger durch. Nun steht jedoch ein Umzug an - droht der Traum auf Mallorca zu platzen?

Mallorca - Es ist noch gar nicht so lange her, dass Nick Tschecker (39) mit Frau Fabienne (31) und seinen vier Kindern die Reise ins Ausland antrat. Seit September 2021 wohnen sie auf Mallorca und werden von „Goodbye Deutschland“ durch ihren Alltag auf der Sonneninsel begleitet. In ihrem neuesten Instagram-Posting gibt Fabienne nun einen Umzug bekannt.

„Goodbye Deutschland“-Familie Tschecker muss umziehen: Mani Charmis Ballermann-Karriere am Ende?

Auf Mallorca wurde Familie Tschecker allerdings mit großen Problemen konfrontiert. Besonders Fabienne hatte mit der Situation zu kämpfen, da Mani Charmi als Ballermann-Sänger ständig feiern war und sie sich alleine um die vier Kinder kümmern musste. Sie drohte sogar, den „Goodbye Deutschland“-Auswanderer zu verlassen.

So plante sie, ohne ihren Mann zurück nach Deutschland zu ziehen. Daraufhin habe Mani Charmi sein Verhalten um 180 Grad gedreht, um ein besserer Familienvater zu sein. Doch ein Tapetenwechsel steht nun dennoch an: „Wir sind umgezogen…warum, wieso und weshalb werdet ihr bei ‚Goodbye Deutschland‘ erfahren“, verkündet Fabienne auf ihrem Instagram-Profil.

Wegen Renovierungsarbeiten: „Goodbye Deutschland“-Familie muss auf Baustelle schlafen

Ob dies nun die Schlussfolgerung der Streitigkeiten ist oder Familie Tschecker gemeinsam umzieht, bleibt offen. Vielleicht ziehen sie auch nur in ein anderes Haus auf Mallorca. Vor wenigen Tagen meldete sich Fabienne allerdings aus Deutschland und verriet ihren 769 Instagram-Followern, einige Tage dort bleiben zu wollen. Umziehen ist aber schon lange nichts Besonderes mehr. Knapp 9,4 Millionen Deutsche ziehen jährlich um - 3 % davon sogar mehrmals im Jahr.

Sollte die gesamte Familie zurück nach Deutschland ziehen müssen, könnte dies das Ende der Ballermann-Karriere von Mani Charmi bedeuten. Bei Familie Hee liegen während ihres Umzugs auf Miami ebenfalls die Nerven blank. Weil das Haus der „Goodbye Deutschland“-Familie noch nicht vollständig renoviert ist, müssen sie auf einer Baustelle schlafen. Verwendete Quellen: Instagram/fabicharmi & vox.de & enbw.com