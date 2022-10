Feuerdrama bei Familie Reimann: Verliert Janina Reimann ihr Haus? „Das Wichtigste gepackt“

Von: Jonas Erbas

Janina Reimann in heller Aufregung: Fast vor ihrer Haustür brennt im US-Bundesstaat Oregon der Wald. Für die Tochter von „Goodbye Deutschland“-Star Manuela und ihre Familie beginnt damit ein Tag der Ungewissheit.

Hood River – Noch als Teenager wurde Janina Reimann (35) bei „Goodbye Deutschland“ einem breiten TV-Publikum bekannt, als sie im Alter von 17 Jahren gemeinsam mit ihrer Mama Manuela (54) und Stiefvater Konny (67) nach Texas auswanderte. Während es ihre Eltern inzwischen ins sonnige Hawaii verschlagen hat, fand die 35-Jährige an der Seite von Ehemann Coleman Burnett (34) eine neue Heimat in Oregon, im Nordwesten der USA. Dort brennt aktuell der Wald – und Janinas Familie muss reagieren!

Janina Reimann im Schock – Ex-„Goodbye Deutschland“-Star von Waldbrand bedroht

Immer wieder wird das dicht bewaldete Oregon von schweren Bränden heimgesucht – eine ernstzunehmende Gefahr für Ex-„Goodbye Deutschland“-Star Janina Reimann und ihre Liebsten. Die junge, fünfköpfige Familie musste mitansehen, wie sich das Feuer immer weiter ausbreitete und inzwischen bis an ihr Heimatörtchen Hood River heranreicht. Auf Instagram postete die 35-Jährige das Foto einer dunstigen Rauchwolke, die über dem angrenzenden Wald schwebt. Anfangs waren Janina und Co. allerdings noch zuversichtlich.

Da der Waldbrand unter Kontrolle schien, ging die Reimann-Burnett-Familie jedoch zunächst ihrem Alltag nach – doch dann der Schock: „Nach einer halben Stunde kam Coleman reingerannt, um uns zu holen, da das Feuer nun auf über 800 Hektar groß geworden war“, berichtete die dreifache Mama aufgeregt. In der Zwischenzeit hatten die Behörden zudem die Warnstufe von 1 auf 2 angehoben. Diese empfiehlt den Bewohnern, sich für eine mögliche Evakuierung bereit zu sein. Gesagt, getan: „Wir sind sofort nach Hause gefahren, um (...) das Wichtigste zu packen.“

Das Warnstufensystem bei Waldbränden – das bedeuten Level 1, 2 und 3: In enger Abstimmung mit lokalen und nationalen Behörden werden die Bewohner betroffener Regionen über den aktuellen Gefahrenstatus informiert. Diese Einschätzung erfolgt in drei Warnstufen. Level 1 – „Be ready” to evacuate: Während der ersten Warnstufe sollten alle wichtigen Vorbereitungen getroffen werden. Die Behörden empfehlen etwa, sich mit einer möglichen Evakuierungsroute vertraut zu machen oder Medikamente sowie Verpflegung zu packen. Level 2 – „Be set“ to evacuate: Die zweite Warnstufe zeigt an, dass in der betroffenen Region eine erhebliche Gefahr besteht. Anwohnern wird empfohlen, sich so vorzubereiten, um ihre Häuser im Falle einer akuten Gefahrenlage sofort verlassen zu können. Level 3 – „Go“ evacuate now: Die höchste Warnstufe empfiehlt Betroffenen dringlich, sich in Sicherheit zu bringen. Die Behörden verhängen diese Stufe, wenn eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben besteht.

Evakuierungsfall bei Janina Reimann und Familie – Auswanderin muss sich mit Liebsten in Sicherheit bringen

Mit dem Nötigsten im Gepäck verließen Janina Reimann, Ehemann Coleman und ihre zwei Kinder Charlie und Isla schließlich ihr Familiendomizil. Mit deutlichen Worten schilderte die 35-Jährige, wie schwer der Abschied ihnen fiel: „Es war kein schönes Gefühl, noch einmal ins Haus zu schauen und die Tür abzuschließen, ohne zu wissen, ob man sie nochmal aufmachen wird.“

Der Sicherheit ihrer Kleinen zuliebe entschied man sich dafür, die Nacht im Hotel zu verbringen – eine richtige und wichtige Entscheidung, denn in der Zwischenzeit hatten einige ihrer Nachbarn eine Warnung der Stufe 3 erhalten. Dennoch waren viele Freunde und Bekannte in ihren Häusern geblieben, wie Janina Reimann verriet. Sie habe „die halbe Nacht wachgelegen“ und die Situation über ihr Handy mitverfolgt.

In den Morgenstunden erreichte die Familie dann endlich die erlösende Meldung: „Der Wind hat über Nacht zum Glück nachgelassen und wir sind im Moment nicht mehr in der Evakuierungszone. Jetzt hoffen wir, dass es auch so bleibt", meldete sich die überglückliche, aber ebenso erschöpfte Mutter nach einer anstrengenden Nacht und gab Entwarnung. Verwendete Quellen: instagram.com/janina_reimann23, experience.arcgis.com