Goodbye Deutschland: Fürst Karl-Heinz zurück auf Mallorca? Treffen mit Ex Andrea

Von: Alica Plate

Überraschende Neuigkeiten für Fans von Fürst Karl-Heinz. Nachdem der 67-Jährige 2018 Mallorca verließ, scheint er nun erneut auf der Insel Fuß zufassen. Dabei lief er auch seiner Verflossenen Andrea über den Weg. Kommt es nun tatsächlich zu einem Comeback?

Mallorca - Lange war es still um Fürst Karl-Heinz, doch nun scheinen sich die Ereignisse zu überschlagen. Denn der 67-Jährige feiert in Kürze bei „Kampf der Realitystars“ nicht nur sein TV-Comeback, sondern soll laut „Goodbye Deutschland“ (alle Neuigkeiten zu TV-Shows auf der Themenseite) auch eine Rückkehr nach Mallorca nicht ausschließen, wie tz.de berichtet.

Karl-Heinz Richard von Sayn-Wittgenstein TV-Persönlichkeit Geboren 29. Juli 1954 (Alter 67 Jahre) Lebenspartnerin Sylwia Mokrysz Fernsehsendungen Der Immobilienfürst - Unverkäuflich gibt's nicht, Goodbye Deutschland

Das Leben von Karl-Heinz Fürst von Sayn-Wittgenstein

Das Leben von Karl-Heinz Richard von Sayn-Wittgenstein könnte turbulenter nicht sein: Stammt der 67-Jährige eigentlich aus eher ärmlichen Verhältnissen, legte er trotz schwierigem Start ins Leben eine steile Karriere hin. Bereits im Alter von 21 Jahren gründete er eine eigene Versicherungsagentur in München, die er kurze Zeit später inklusive Kundenstand verkaufte.

Ein Erfolg, der im Alter von 36 Jahren im wahrsten Sinne des Wortes gekrönt wurde. Denn Bruno Lothar Fürst von Sayn-Wittgenstein entschloss sich dazu, ihn zu adoptieren und so seinen Fürstentitel an ihn weiterzugeben. 1993 folgte die Hochzeit mit Andrea Johanna, mit der er ein Jahr später nach Mallorca auswanderte. Seinen Lebensunterhalt verdiente er ab dem Zeitpunkt mit dem An - und Verkauf von Immobilien und verbuchte so schnell Millionen auf sein Konto.

Goodbye Deutschland: Fürst Karl-Heinz zurück auf Mallorca? Treffen mit Ex Andrea

Mit der Kabel1-Show „Der Immobilienfürst - Unverkäuflich gibt‘s nicht“, machte er sich dann einen Namen in der TV-Branche. Größere Bekanntheit erlangte er durch „Goodbye Deutschland“ (Vox), wo er ab 2014 zu sehen war. Doch mit der Trennung 2018 folgte die Rückkehr nach Deutschland und Karl-Heinz zog sich immer mehr aus dem Fernseh-Business zurück.

Doch nun scheint er zurück zu sein! Denn wie „Goodbye Deutschland“ auf Instagram berichtet, ist der „Immobilienfürst“ zurück nach Mallorca gekehrt. „Geht es für den Fürsten zurück in sein ‚Paradies Europas‘? Gerade ist Heinz auf Immobiliensuche. Eine langfristige Rückkehr nach Mallorca also nicht ausgeschlossen“, heißt es unter einem Posting von Vox. Dabei scheint Karl-Heinz auch seiner Verflossenen über den Weg gelaufen zu sein.

Fürst Karl-Heinz und Ex-Frau Andrea haben noch immer ein gutes Verhältnis

Das Verhältnis zwischen ihm und seiner Ex-Frau Andrea scheint noch immer gut zu sein. Und das, obwohl Karl-Heinz die 58-Jährige damals für eine jüngere Frau verließ! Doch der Bindung zwischen ihnen tut dies keinen Abbruch, weshalb er ihr auch bei seinem Aufenthalt auf Mallorca einen Besuch abstattete, wie „Goodbye Deutschland“ enthüllt. „Er hat seine Ex Andrea getroffen.... Es bleibt spannend!“, teasert der Sender unter dem Instagram-Post an.

Doch ob es sich tatsächlich um eine Rückkehr handelt und der Fürst langfristig auf Mallorca leben wird, bleibt noch offen. Die beliebte Vox-Show „Goodbye Deutschland“ wird uns in Zukunft darüber sicherlich auf dem Laufenden halten. Wir sind gespannt!

Fürst Karl-Heinz bei Kampf der Realitystars mit von der Partie

Wann die Folgen mit Karl-Heinz ausgestrahlt werden, ist noch nicht bekannt. Dennoch haben Fans des TV-Stars allen Grund zur Freude, denn er zählt zum diesjährigen Cast von „Kampf der Realitystars“ und wird in Kürze auf RTLZWEI zu sehen sein. Die Zeit in der Sala scheint für den Fürsten ganz schön hart gewesen zu sein, weshalb Karl-Heinz sogar ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Verwendete Quellen: Instagram/goodbyedeutschland.vox