„Goodbye Deutschland“ gegen „The Voice“ und Lego-Show: Bittere Niederlage im Quotenkrieg am Freitag

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

Mit „Goodbye Deutschland“, „The Voice of Germany“ und „Lego Masters“ hatten Zuschauer am Freitagabend die Qual der Wahl. Eines der drei Formate konnte dabei klar den Quotensieg holen.

Köln/München – Ein kultiges Format über Auswanderer in aller Welt, ein Gesangswettbewerb mit Starjury oder doch lieber ein Wettbewerb mit bunten Bausteinen? Vor dieser Frage dürften am Freitagabend (30. September) viele Zuschauer gestanden haben. Mit „Goodbye Deutschland“ bei Vox, „The Voice of Germany“ bei Sat.1 und „Lego Masters“ bei RTL war im Fernsehprogramm einiges geboten – eines der drei Formate kam dabei aber eindeutig besser an.

„The Voice“, „Goodbye Deutschland“ oder „Lego Masters“: Diese Show kam am Freitagabend am besten an

Unterschiedlicher könnten die drei Flaggschiff-Formate der privaten Sender am Freitagabend kaum gewesen sein. Bei „Goodbye Deutschland“ erleben mutige Auswanderer in ihrer Wahlheimat große Abenteuer, während bei „The Voice of Germany“ aufstrebende Gesangstalente vom großen Musikkarriere träumen und bei RTL fingerfertige Teilnehmer um den Titel des besten Legobauers Deutschlands kämpfen. Trotz der sehr verschiedenen Geschmäcker, die die drei Sendungen bedient haben dürften, konnte sich eine von ihnen besonders großer Beliebtheit erfreuen.

„Halt, Stop“-Andreas, „Erdbeerkäse“-Nadine und Co.: Das wurde aus den Frauentausch-Teilnehmern Fotostrecke ansehen

Wie der DWDL-Zahlenzentrale zu entnehmen ist, gelang „Lego Masters“ bei der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen mit 0,59 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 12,6 Prozent das drittbeste Ergebnis des Tages – überholt nur von der „heute-show“ (0,64 Millionen Zuschauer) im ZDF und der „Tagesschau“ (0,77 Millionen Zuschauer) in der ARD. Bei „The Voice of Germany“ schalteten derweil nur 0,57 Millionen Zuschauer ein, während „Goodbye Deutschland“ zur Primetime lediglich 0,28 Millionen Interessenten fand.

„The Voice“, „Goodbye Deutschland“ oder „Lego Masters“ – was läuft am längsten? Zwischen „The Voice of Germany“, wo auch 2023 mit Giovanni Zarrella (45) und den Kaulitz-Brüdern Bill (34) und Tom (34) wieder große Namen in der Jury sitzen, „Lego Masters“ und „Goodbye Deutschland“ läuft letzteres Format mit großem Abstand am längsten. Die erste Folge der Kult-Show lief am 15. August 2006, „The Voice“ ging erst rund fünf Jahre später, am 24. November 2011, auf Sendung. Das Nesthäkchen unter den drei Sendungen ist „Lego Masters“ – das erst am 18. November 2018 seine Premiere feierte.

Keine Spur von RTL und Vox: ARD und ZDF holten bei Gesamtpublikum die besten Quoten

Bei der jüngeren Zielgruppe schnitt „Lego Masters“ im Vergleich mit den anderen privaten Produktionen zwar am besten ab, beim Gesamtpublikum ab drei Jahren sah das Ergebnis aber sehr anders aus. Mit 3,98 Millionen Zuschauern beendete die „Tagesschau“ den Tag als quotenstärkste Sendung, dicht gefolgt von den „Mordsschwestern“ im ZDF, die 3,95 Millionen Menschen vor die Flimmerkisten locken konnten. In den Top 25 des Tages platzierte sich um 20:15 Uhr nur „The Voice of Germany“, während „Lego Masters“ und „Goodbye Deutschland“ das Ranking gänzlich verfehlten.

„Goodbye Deutschland“, „The Voice of Germany“ oder „Lego Masters“: Eines der drei Formate kam am Freitagabend bei den Zuschauern eindeutig am besten an. © Screenshot/RTL+/Goodbye Deutschland/Folge vom 29. September 2023; ProSieben/SAT.1/Richard Hübner; RTL (Fotomontage)

Bereits vergangene Woche ging „The Voice of Germany“ am Freitagabend gegen „Lego Masters“ ins Rennen – mit einem klaren Ergebnis. Verwendete Quellen: dwdl.de