Goodbye Deutschland: Laras Familie werden in der Karibik die Greencards geklaut - „Wir brauchen Hilfe"

„Goodbye Deutschland“-Auswanderin Lara Sanders steckt mit ihrer Familie in der Karibik fest. Ihrem Sohn und Ehemann wurden in der Dominikanischen Republik die Greencards gestohlen. Auf Instagram wendet sich die Familie nun mit einem Hilferuf an ihre Fans.

Dominikanische Republik - Um ihren vierten Jahrestag zu feiern, reisten „Goodbye Deutschland“-Auswanderer (alle News auf der Themenseite) Lara Sanders (53), ihr Mann Sam Mekonnen (33) und ihr 15-jähriger Sohn Luca in die Karibik. Doch was eigentlich ein romantischer Traumurlaub in der Dominikanischen Republik werden sollte, entwickelte sich schnell zum absoluten Alptraum. Sam und Luca wurden die Greencards gestohlen.

Lara Sanders und Sam feiern Hochzeit während Coronapandemie über Zoom

Lara Sanders lebt seit über acht Jahren in Los Angeles, wo sie als Film-Regisseurin tätig ist (alle Infos zu „Goodbye Deutschland“-Auswanderern und Skandalen). 2020 gaben sich Lara und Sam das Ja-Wort, bei dem plötzlich die ganze Welt zuschaute. Denn das verliebte Paar feierte ihre Hoch mitten in der Coronapandemie und ließ via Zoom rund 500 Gäste an diesem besonderen Moment teilhaben.

Während ihrer Trauung fanden in ihrer Wahlheimat Los Angeles zahlreiche „Black Lives Matter“-Demonstrationen statt. Mit einem Auto fuhr das schwarz-weiße Ehepaar durch die Innenstadt und wurden dabei von den Demonstranten bejubelt. Lara und Sam haben neben ihrer Trauung auch ein starkes Zeichen für die Liebe, fernab jeglicher Konventionen von Hautfarbe gesetzt.

Goodbye Deutschland: Lara und Sam werden im Karibik-Urlaub die Greencards gestohlen

Um ihren Jahrestag zu feiern, reiste das Ehepaar gemeinsam mit Sohn Luca in die Dominikanische Republik. Doch die traumhaften Palmenstrände wurden durch eine Sache in den Schatten gestellt. Vor wenigen Tagen wurden Sam und Luca die Greencards gestohlen, ohne die sie nicht zurück in die USA einreisen können.

Jegliche Versuche, die amerikanische Botschaft zu kontaktieren, sind bisher gescheitert. Auch die Polizei in der Dominikanischen Republik kann der Familie nicht weiterhelfen. Auf Instagram starten Lara Sanders und Sam nun einen Hilferuf (diese „Goodbye Deutschland“-Auswanderer sind mit ihrer Idee gnadenlos gescheitert).

Lara Sanders wegen seltener Autoimmunkrankheit auf Medikamente angewiesen

„Stundenlang sind wir durch den Dschungel gefahren, von Polizeistation zu Polizeistation, in der Hoffnung einen Diebstahlbericht zu bekommen. Einer der Punkte, um in der US-Botschaft einen Termin auf der DomRep zu bekommen. Und wir kommen immer noch nicht raus!“, schreibt Lara Sanders in einem Instagram-Beitrag.

Aufgrund Laras seltener Autoimmunkrankheit, benötigt die 53-Jährige regelmäßig ein Medikament, welches ihr jedoch langsam ausgeht. Nachschub bekomme sie nur in den USA. „Wir brauchen Hilfe und haben uns heute an das Weiße Haus gewandt“, schreibt Lara Sanders weiter. Bleibt zu hoffen, dass Lara und Sam schnell eine Lösung finden und wieder in die USA einreisen können.

Aufgrund der Corona-Pandemie mussten viele Restaurant und Bar-Betreiber ihre Lokale schließen. Darunter auch „Goodbye Deutschland“-Auswanderer. Während Krümels Stadl die Pandemie überlebte, musste ein anderes Lokal schließen. Verwendete Quellen: instagram.com/goodbyedeutschland.vox