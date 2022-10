Unfalldrama bei „Goodbye Deutschland“: Lkw kracht in Auto von Chris Töpperwiens schwangerer Frau

Von: Sarah Wolzen

Sorge um Nicole. Die Frau von Chris Töpperwien hatte einen schweren Autounfall. Ein Lkw krachte mitten auf der Autobahn in den Wagen der hochschwangeren „Goodbye Deutschland“-Auswanderin.

Los Angeles - Großer Schock bei Chris Töpperwien (48)! Die Frau des durch „Goodbye Deutschland“ berühmt gewordenen US-Auswanderers hatte einen Autounfall. Das gab der Currywurstmann in seiner Instagramstory bekannt.

„Goodbye Deutschland“- Star Chris Töpperwien zurück in den USA

Eigentlich könnte es bei Chris Töpperwien gerade kaum besser laufen. Der gebürtige Neusser, der 2012 erstmals mit „Goodbye Deutschland“ in die USA auswanderte, ist nach einem kurzen Intermezzo in Österreich 2021 erneut nach Los Angeles gezogen. An seiner Seite Nicole (32), die er im Mai 2022 in Beverly Hills heiratete. Nur einen Monat später gaben die „Goodbye Deutschland“-Auswanderer bekannt, dass sie Nachwuchs erwarten.

Der Schock sitzt tief: Chris Töpperwiens Frau Nicole hatte einen Autounfall © Instagram: chris.toepperwien

Nun erlebten die werdenden Eltern einen großen Schock: Nicole hatte einen Autounfall. In seiner Instagramgramstory meldet sich Chris Töpperwien bei seinen über 155.000 Followern. „Nici hatte heute Morgen einen Autounfall“, so der 48-Jährige. „Mitten auf der Autobahn ist ihr ein Lkw hinten reingeprescht.“

Chris Töpperwiens Frau hatte einen Autounfall

Doch die hochschwangere Nicole hatte Glück im Unglück, denn sie selbst sei mit dem Schrecken davongekommen. „Nici ist unversehrt - Gott sei Dank“, gibt Chris Entwarnung. Sowohl ihr, als auch dem unbeborenen Baby gehe es den Umständen entsprechend gut.

Ihr Auto habe hingegen einen Totalschaden, verrät der Currywurstmann weiter. „Die Reifenabdrücke sind hinten auf der Kofferraumklappe.“ Der Lkw-Fahrer habe zudem Fahrerflucht begangen.

Autounfälle in Deutschland Die Polizei zählte 2021 insgesamt 2,3 Millionen Verkehrsunfälle auf deutschen Straßen, das waren 3,1 % mehr als 2020. Die Zahl der Unfälle lag aber weiterhin deutlich unter dem Vor-Pandemie-Niveau (2019: 2,7 Millionen Unfälle insgesamt, darunter 300 000 Unfälle mit Personenschaden). Bei knapp 90 % der Unfälle blieb es bei Sachschaden. Bei 11 % der Unfälle wurden Menschen getötet oder verletzt.

Da sind die „Goodbye Deutschland“-Auswanderer noch einmal mit dem Schrecken davongekommen. Chris Töpperwien hatte zuletzt angekündigt, bodenständiger werden zu wollen. Er habe sich zu sehr „vom Fernsehen blenden lassen“, erklärte der Currywurstman. Verwendete Quellen: instagram.com/chris.toepperwien; destatis.de