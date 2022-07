Harte Probe für die Kolenitchenkos: Daniel muss zum Arbeiten nach L.A. - Kinder weinen beim Abschied

Von: Stella Rüggeberg

Oksana Kolenitchenkos Kinder weinen beim Abschied von Papa Daniel © RTL+

Abschied nehmen ist schwer. Das bekommen jetzt auch die Kinder von „Goodbye Deutschland“-Auswanderin Oksana Kolenitchenko zu spüren. Kurz nach ihrer Ankunft in Las Vegas muss ihr Papa Daniel muss für einen Geschäftstermin einige Tage nach Los Angeles.

Daniel muss zum Arbeiten nach L.A. - Kinder weinen beim Abschied

Von ihrem Umzug nach Las Vegas erhofft sich die Familie ein besseres Leben und eine neue Businessmöglichkeit. Ihre Kinder besuchen dort bereits die Schule. Doch bevor es für Oksana und ihren Mann Daniel so richtig losgehen kann, muss der Auswanderer für einen Businesstermin nach Los Angeles (diese „Goodbye Deutschland“-Auswanderer sind gescheitert).

Kolenitchenko-Familie umarmt sich ein letztes Mal vor Daniels Geschäftsreise nach Los Angeles © RTL+

Obwohl sich Daniel auf seine kleine Businessreise freut, schmerzt es ihn umso mehr seine Familie für ein paar Tage zu verlassen. Auch den Kindern fällt der Abschied unheimlich schwer. Als Daniel im Taxi davonfährt, bricht die kleine Arielle in Tränen aus. „Daniel ist wirklich ein wunderbarer Papa“ erklärt Oksana. „Dementsprechend sind die Kinder um so trauriger, wenn es dann einfach mal so passiert, dass er wegmuss“, begründet sie weiter.

Oksana Kolenitchenko heiratet ihren Mann Daniel ein zweites Mal

Arielle und Milan müssen sich aber daran gewöhnen, sich ab und zu von ihrem Papa zu verabschieden. Denn bis Oksana und ihr Mann sich in Las Vegas ein festes Standbein aufgebaut haben, muss Daniel in Los Angeles seinen Geschäften nachkommen.

Oksana und Daniel sind ein wahres Dreamteam. Zum zehnjährigen Hochzeitstag haben sich die „Goodbye Deutschland“-Auswanderer erneut das Ja-Wort gegeben. Auf Instagram teilten sie ihre Freude mit den Fans. Verwendete Quelle: Goodbye Deutschland Folge 14 vom 11.07.2022