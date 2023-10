„Goodbye Deutschland“-Rückkehr: Danni Büchner stellt sich ihrer traurigen Kindheit

Von: Jonas Erbas

Für Danni Büchner steht ein emotionales „Goodbye Deutschland“-Comeback an: Die Auswanderin reist in ihre alte Heimat Delmenhorst. Dort warten traurige Erinnerungen.

Delmenhorst – Für Danni Büchner (45) lief es im Leben nicht immer unbeschwert: Bereits vor Jens Büchners (†49) Krebstod im November 2018 hielt das Schicksal für die Fünffach-Mutter den ein oder anderen Rückschlag bereit – und das schon sehr früh: Entsprechend emotional fällt wohl auch ihr anstehendes „Goodbye Deutschland“-Comeback am Montag (23. Oktober um 22:15 Uhr bei VOX) aus.

Danni Büchner taucht bei „Goodbye Deutschland“ in ihre Vergangenheit ab

Denn für die komplett veränderte Wahl-Mallorquinerin geht es in der Folge „Reise in die Vergangenheit“ ins niedersächsische Delmenhorst, wo sie ab 1990 in einer Großwohnsiedlung mit ihren Eltern und Geschwistern lebte – eine Rückkehr, die Danni Büchner „mehr aufwühlen wird, als sie glaubt“, wie es in der „Goodbye Deutschland“-Episodenbeschreibung vielversprechend heißt.

Dass ihre Kindheit weder unbeschwert noch allzu fröhlich verlaufen war, hatte Danni Büchner bereits 2020 im Dschungelcamp offenbart. Der Vater habe ihre Mutter „verprügelt, und zwar richtig schlimm“, hatte sie damals Wendler-Ex Claudia Norberg (52) berichtet und schreckliche Szenen ihrer Jugend vor TV-Deutschland aufgerollt: „Wenn er betrunken nachhause kam und meine Mutter etwas Falsches gesagt hat, habe ich meine Mutter schreien hören.“

Danni Büchners schweres Schicksal: Bei „Goodbye Deutschland“ stellt sie sich ihrer Vergangenheit

Bei „Goodbye Deutschland“ stellt sich die 45-Jährige nun den Dämonen von früher – ein ebenso emotionaler wie exklusiver Einblick, der besonders begeisterte Danni-Büchner-Fans erfreuen wird. Die bis dato letzte Ausgabe mit der künftigen „Das große Promi-Büßen“-Kandidatin und ihrer Patchwork-Familie ist überfällig: Zuletzt war die Auswanderin in zwei Episoden Ende April 2023 zu sehen gewesen.

Danni Büchner verbrachte Teile ihrer Jugend in Delmenhorst, wo sie unter anderem in der Großwohnsiedlung Wollepark aufwuchs. Bei „Goodbye Deutschland“ kehrt sie nun in ihre alte Heimat zurück © Screenshot/Instagram/Danni Büchner & Carmen Jaspersen/dpa

Schwer hat es auch ein anderer Star der Doku-Soap: Etliche Fans lästern aktuelle über das Restaurant von „Goodbye Deutschland"-Star Jenny Delüx.