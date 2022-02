Goodbye Deutschland: Um Influencer zu werden - Sarah und Sebastian schmeißen Pflegejobs hin

Sarah und Sebastian fangen ein neues Leben an. © RTL+

Sie schmeißen ihre Pflegejobs hin! „Goodbye Deutschland“-Sarah und Sebastian ziehen nach Mallorca und werden Vollzeit-Influencer.

Düsseldorf – Sarah und Sebastian sind bei ihren Fans als Teilnehmer der Reality-TV-Show „Goodbye Deutschland“ bekannt und wagen jetzt den Schritt, Vollzeit-Influencer auf der sonnigen Insel Mallorca zu werden. Deshalb geben sie ihre Pflegejobs in Deutschland auf und wollen in ihrer neuen Wahlheimat ihr Glück als Influencer versuchen.

Das Paar hat die Corona-Zeit genutzt, um auf TikTok lustige Tanzvideos und auch andere humorvolle Clips hochzuladen. Dabei konnten sie auf ihren Social-Media-Plattformen auf Instagram und TikTok beinahe eine Million Follower gewinnen, die sich ihre Inhalte begeistert anschauen.

In der neuen Folge der Reality-TV-Show wurde das Paar bei seinen Vorbereitungen auf die bevorstehende Auswanderung nach Mallorca begleitet. Dabei erklärten die beiden, dass ihre Follower bereits hauptsächlich positiv auf ihre Pläne reagierten und ihr Vorhaben in den sozialen Netzwerken mit begeisterten Nachrichten kommentierten. Bevor sie ihren großen Neuanfang auf Mallorca wagen und dort Videos unter Palmen drehen können, musste sich der gelernte Pfleger schweren Herzens von einem Rentner verabschieden.

Sebastian verabschiedete sich von einem Rentner, den er pflegte

Der angehende Vollzeit-Influencer Sebastian verabschiedete sich in der neuen Folge der TV-Show von dem Rentner Herr Meurer (80), den er in den vergangenen Jahren pflegte. Der 80-jährige Mann betonte, dass er „nicht erfreut“ darüber sei, dass der Influencer seinen Pflegejob aufgibt, weil er bei dem jungen Mann „immer in guten Händen“ gewesen sei. Bei dem emotionalen Abschied wünschte der Rentner dem Paar dennoch alles Gute für die Zukunft und ihren Neuanfang auf Mallorca.

Die Fans der Influencer können sich in der neuen „Goodbye Deutschland“-Folge anschauen, wie ihr Start auf der sonnigen Insel verlief. Die Episode flimmert am Montag (24. Januar) ab 20:15 Uhr auf VOX über die Bildschirme und kann auf RTL+ gestreamt werden.