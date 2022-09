Skandal bei „Goodbye Deutschland“: TV-Auswanderer soll tonnenweise Kokain geschmuggelt haben

Von: Julia Hanigk

Teilen

Jürgen Albers wanderte einst bei „Goodbye Deutschland“ nach Mallorca aus. Jetzt muss er sich in Aachen vor Gericht verantworten. Ihm wird vorgeworfen, in Luxusautos Kokain geschmuggelt zu haben.

Aachen - Jürgen Albers (60) dürften viele Fans noch kennen aus „Goodbye Deutschland“. Der Ingenieur für KFZ-Technik und Casinobesitzer zog 2013 begleitet von den Vox-Kameras von Deutschland nach Mallorca, um dort ein neues Leben als Clubbesitzer anzufangen. Nun steht er in Aachen mit vier weiteren Personen vor dem Landgericht. Ihm wird vorgeworfen, in Autos Drogen geschmuggelt zu haben.

Jürgen Albers wanderte bei „Goodbye Deutschland“ nach Mallorca aus – jetzt muss er sich vor Gericht verantworten

Auf seinem Facebookprofil sieht man Werbung für seinen Club, sein Buch, und Autos. Schon seit 2021 sitzt der TV-Star allerdings in Untersuchungshaft. Sein Anwalt erklärte: „Er ist zur Kooperation mit dem Gericht bereit“.

Jürgen Albers trat bei „Goodbye Deutschland“ immer mit seinem Markenzeichen auf, der Sonnenbrille. Im Gerichtssaal hält er sich eine Plastiktüte als Schutz vor den Fotografen vors Gesicht. © Screenshot Facebook/Jürgen Albers und Federico Gambarini/dpa

Drogenkonsum in Deutschland Laut der „Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen e.V.“ (dhs.de) haben in Deutschland schon 15,2 Mio. Erwachsene im Alter zwischen 18 und 64 Jahren und etwa 481.000 Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren zumindest einmal in ihrem Leben eine illegale Droge konsumiert.

Der Vorwurf, für den er sich verantworten muss: Jürgen Albers soll ganze 1,4 Tonnen Kokain geschmuggelt haben. Dafür habe er Luxuswagen verwendet, die Strecke organisiert und den Fahrer gestellt haben. Insgesamt soll es um 63 Fahrten gehen, um bandenmäßigen Drogenhandel.

Jürgen Albers sitzt im Rollstuhl – Er hat Diabetes

Welches Urteil den „Goodbye Deutschland“-Star ereilt, ist derzeit allerdings noch nicht klar, der Prozess dauert noch an – ihm drohen aber bis zu 15 Jahre Haft. 24 Gerichtstermine sind bis Anfang Dezember geplant, bis dahin gilt die Unschuldsvermutung. Aktuell ist eine Mitangeklagte an Corona erkrankt, weshalb die Anklage noch nicht verlesen werden konnte. Der einstige Mallorca-Auswanderer bestreitet nach früheren Angaben seines Anwalts aber die in der Anklageschrift erhobenen Vorwürfe.

Aber auch Jürgen Albers selbst soll krank sein, seit langem leidet er an Diabetes. Der 60-Jährige wurde in einem Rollstuhl in den Gerichtssaal geschoben. Ein medizinischer Sachverständiger sagte mit Blick auf die Verhandlungsfähigkeit, der Angeklagte sei „sicherlich sehr krank“, er sehe aber keinen Grund, weshalb eine Verhandlungsfähigkeit nicht bestehen sollte.

Reimanns, Büchners und Co.: Das sind die beliebtesten „Goodbye Deutschland“-Auswanderer Fotostrecke ansehen

Vox hat derweil „solange die Vorwürfe nicht geklärt sind“, so eine Sendersprecherin, alle Episoden mit Albers aus dem Programm genommen. Auch für ein weiteres Paar, das in Mallorca sein Glück finden wollte und bei „Goodbye Deutschland“ auswanderte, lief es nicht so rund. Bei dem „Goodbye Deutschland“-Paar scheiterte das Projekt „Vollzeitinfluencer“, sie verließen Mallorca nach nur einem Jahr. Verwendete Quellen: dpa; dhs.de; rtl.de; Vox