„Goodbye Deutschland“-Star Demi Tatzel kauft sich Haus mit Mann, der sie mit Ex hintergangen hat

Von: Elena Rothammer

Demi Tatzel und ihr amerikanischer Ehemann Victor Delacruz geben ihrer Beziehung nach seinen Lügen noch eine Chance. Die „Goodbye Deutschland“-Stars haben sich sogar ein Eigenheim angeschafft, was der Nürnbergerin dieses Mal mehr Sicherheit gibt.

Florida – Für ihre Internetbekanntschaft Victor Delacruz zog „Goodbye Deutschland“-Star Demi Tatzel (45) samt ihrer zwei Kinder nach Florida und heiratete ihn sogar. Im November 2020 folgte dann aber schon die Trennung. Auch ein Liebes-Comeback 2021 schlug fehl. Der Grund: Eine Menge Lügen rund um Victor und dessen Ex-Freundin. Letztendlich zog er wieder zurück zu ihr, Demi war auf sich allein gestellt. Inzwischen haben sich die beiden noch einmal zusammengerauft – und einen großen Schritt gewagt.

Nach dem Hauskauf fühlt sich „Goodbye Deutschland“-Star Demi Tatzel in ihrer Beziehung sicherer

Die Vertrauensprobleme ihrem Partner gegenüber hatten der zweifachen Mutter schwer zu schaffen gemacht. Bei „Goodbye Deutschland“ war zu sehen, dass Demi Victor sogar per Tracking-App nachspionierte. Davon will sie jetzt aber nichts mehr wissen, wie die 45-Jährige in einem Instagram-Live-Interview mit Goodbye Deutschland berichtet. Immerhin hat sich das Paar nun ein Haus gekauft, was Demi mehr Sicherheit in der Beziehung gibt.

Der Hauskauf habe in ihrer Beziehung viel verändert, betonte Demi, „Wir haben vorher zur Miete gewohnt. Und nachdem er bei seiner Ex-Freundin eingezogen ist und ich mit den Kindern mein eigenes Leben gelebt habe und zwei Monate obdachlos im Hotel war –“, schilderte sie zunächst ihre turbulente Vergangenheit.

Das ist nun aber passé: „Wir haben jetzt das Haus gekauft. Es ist unser Haus, wir beide finanzieren es. Wir beide stecken Arbeit und Geld hinein. Es ist unseres. Das ist schon etwas, wo ich sage, das ist ein sichereres Fundament als zu wissen, wir können jederzeit auseinandergehen.“

Dank „Goodbye Deutschland“ zum Promi – bei diesen Stars hat es geklappt! Am 15. August 2006 flimmerte die erste „Goodbye Deutschland“-Folge über die Fernsehbildschirme, seitdem hat Vox über ein Dutzend Staffeln der Doku-Soap produziert. Im Laufe der Jahre ist manch Auswanderer dank der Sendung zu beachtlichem Ruhm gekommen, darunter Konny (67) und Manuela Reimann (54), Daniela Katzenberger (36), Chris Töpperwien (48), Jens Büchner (†49) oder Caro (44) und Andreas Robens (56).

„Goodbye Deutschland“-Bekanntheit Demi Tatzel will wieder optimistischer werden

Seit Victors Lügen habe Demi aber auch an sich selbst gearbeitet. Nachdem sie den Betrug mit dessen Ex-Freundin herausgefunden hatte, habe sie sich stark verändert. „Ich habe mich selbst verändert zu einer negativen Person, weil ich in allem nur noch das Negative gesehen habe. Eines der größten Dinge, die ich an mir geändert habe, ist nicht mehr jeden Ball zu fangen, den er wirft“, erzählte die TV-Auswanderin.

Auf diese Art und Weise können Demi und Victor ihren Streitigkeiten gut aus dem Weg gehen. Doch die beiden sind nicht die Einzigen, die mit ihrer turbulenten Lovestory für Schlagzeilen sorgen. Bei „Goodbye Deutschland“ zog Susann zu dem Nigerianer Ugo, obwohl eine Freundin sie vor einem möglichen Heiratsschwindel gewarnt hatte. Verwendete Quellen: Instagram / goodbyedeutschland.vox