Gefahr bei „Goodbye Deutschland“: Krokodil taucht neben Auswanderer in See auf

Von: Julia Hanigk

Christian wanderte mit „Goodbye Deutschland“ nach Brasilien in den Amazonas aus. Dort lebt er auch mit wilden Tieren. Jetzt begegnete er einem wilden Krokodil in einem See.

Amazonas/Brasilien - Die Geschichte von Christian Blankenhorn ist wohl eine der ungewöhnlichsten, die es bei „Goodbye Deutschland! Die größten Abenteuer der Welt“ zu sehen gab. Der Deutsche verliebte sich während eines Urlaubs 2010 in die Häuptlingstochter eines Amazonas-Stamms, Umussy. Erst führten die beiden eine Fernbeziehung, inzwischen lebt er mit ihr und den Kindern im Amazonas und erlebt dort auch aufregende Begegnungen mit einheimischen Tieren.

„Goodbye Deutschland“-Auswanderer Christian lebt im Amazonas mit vielen wilden Tieren zusammen

Auf Instagram nimmt Blankenhorn seine Follower immer wieder in seinen außergewöhnlichen Alltag mit. Zu seinem 49. Geburtstag schreibt er: „Ein schlichtes, aber höchst liebevolles Leben mitten im Urwald. Frische Luft, einen See vor der Tür (mit Crocodilo drinne), Hängematte und was zu Essen. Frisches kaltes Wasser zum Trinken und einen Kaffee....“

Mitten im Urlaub trifft der „Goodbye Deutschland“-Auswanderer auf ein Krokodil. © Screenshots Instagram/christian.blankenhorn

Was er mit dem „Crocodilo“ im See meinte, zeigte der TV-Auswanderer nun in einem Video. Die Familie befindet sich gerade bei der Frühstücksvorbereitung und steht dabei mitten in einem See, als plötzlich ein Krokodil hinter ihnen auftaucht und in ihre Richtung schwimmt.

Krokodile – gewiefte Raubtiere Krokodile sind Fleischfresser und aggressive Räuber, die sich meist aus dem Hinterhalt an ihre Beute heranpirschen. Zum großen Teil fressen sie andere Tiere. Reptilien, Vögel und Fische gehören auf den Speiseplan. Es gibt jedoch Unterschiede je nach Tierart. Das Süßwasserkrokodil frisst hauptsächlich Fisch, größere Arten wie das Salzwasser- oder Nilkrokodil fressen auch Büffel, Zebras, Hirsche und Wildschweine. Die Reptilien sind sehr beißstark: Im Laufe ihres Lebens können sie 4000 Zähne haben. Das ist möglich, da jeder ihrer 80 Zähne im Laufe ihres Lebens bis zu 50 Mal ersetzbar ist. (animalsaroundtheglobe.com)

„Eine große Freude“: Christian und Umussy teilen sich See mit Krokodil

Die meisten Menschen wären wahrscheinlich voller Angst aus dem Wasser gerannt, doch nicht Umussy. Entspannt bleibt sie stehen und wirft dem Reptil ein paar Fische zum Essen zu, dreht ihm sogar den Rücken zu, um weiter zu schneiden. Christian kommentiert in seiner Filmsequenz: „Es ist immer eine große Freude, unser See-Kroko gesund und munter schwimmen zu sehen.“ Dramatisch fügt er aber auch an: „Der Junge ist praktisch schon in der Lage einen Angriff zu starten, der sehr, sehr wehtun würde.“

Verwendete Quellen: instagram.com/goodbyedeutschland.vox, christian.blankenhorn, animalsaroundtheglobe.com