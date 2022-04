Goodbye Deutschland: Peggys Mann Steff Jerkel wiegt stolze 127 Kg

Von: Alica Plate

Teilen

Peggy Jerofke schwelgt in Erinnerungen: Auf Instagram veröffentlichte sie ein Bild von sich und ihrem Mann Steff Jerkel, aus der Zeit, in der er am Promiboxen teilgenommen hat. Darauf enthüllt der „Goodbye Deutschland“-Auswanderer sein aktuelles Gewicht.

Mallorca - Seit ihrer Auswanderung nach Mallorca, die von den Kameras der Vox-Show „Goodbye Deutschland“ (alle News auf der Themenseite) begleitet wurden, sorgen die Steff Jerkel und Peggy Jerofke immer wieder für Schlagzeilen. Auch auf Instagram lassen sie ihre Fans an ihrem Leben teilhaben. Dabei enthüllte Steff nun, wie viele Kilos er derzeit auf die Waage bringt.

Goodbye Deutschland Doku-Soap Sender Vox Erstausstrahlung 15. August 2006 Bekannte Auswanderer Peggy Jerofke und Steff Jerkel, Danni Büchner, Daniela Katzenberger, Caro und Andreas Robens

Steff Jerkel und Peggy Jerofke nahmen 2021 am Sommerhaus der Stars teil

Nachdem die „Goodbye Deutschland“-Auswanderer an der sechsten Staffel der beliebten RTL-Show „Das Sommerhaus der Stars“ teilgenommen haben, überschlagen sich die Ereignisse. Dabei wurde ein Gerücht immer lauter: Steff und Peggy Jerkel werden sich trennen.

Doch die beiden kämpften um ihre Liebe und sagten den Trennungsgerüchten den Kampf an. Besonders die gemeinsame Tochter Josephine scheint das Paar zusammengeschweißt zu haben (alle Infos über Goodbye Deutschland gibt es hier).

Peggy teilt Bild von Steff Jerkel beim Promiboxen, der verrät daraufhin sein aktuelles Gewicht © Screenshot/Instagram/steff.jerkel/peggyjerofke

Goodbye Deutschland: Steff und Peggy haben sich auf Instagram eine Community aufgebaut

Doch nicht nur bei „Goodbye Deutschland“ sind Peggy und Steff immer wiederzusehen, auch auf Instagram haben sich die beiden eine große Community aufgebaut (bei diesen „Goodbye Deutschland“-Stars platzte der Traum). Während dem 52-Jährigen über 55.000 Menschen folgen, glänzt seine Frau mit über 100.000 Followern auf der Social-Media-Plattform.

Die hübsche Blondine blickte kürzlich zurück und teilte ein Bild aus Steffs Zeit beim Promiboxen. Darauf sieht er extrem mager aus, was seine Frau rückblickend extrem entsetzt. „Steff beim Promiboxen. Wenn ich mir die Fotos anschaue - da sah er schrecklich aus“, so Peggy.

„Goodbye Deutschland“-Star Caro Robens: 20 unglaubliche Fotos ihrer Body-Transformation Fotostrecke ansehen

Fan? Teilen Sie es uns mit.

Goodbye Deutschland: Peggys Mann Steff Jerkel wiegt stolze 127 Kg

Auch Steff teilt diesen Rückblick in seiner Instagram-Story und lässt es sich nicht nehmen, sein Gewicht auszuplaudern: „Jetzt sehe ich aber auch nicht viel besser aus - 127kg“, lässt er seine Fans wissen und versieht das ganze mit einem Lachsmiley.

Ob das seine Göttergattin genauso sieht, bleibt offen. Peggy lässt jedenfalls Steffs Kommentar einfach mal so im Raum stehen.

Goodbye Deutschland: Jenny überglücklich nach Openingparty mit Modenschau und DJ

Eine andere „Goodbye Deutschland“-Auswanderin startet derzeit wieder voll durch. Jennifer Matthias, auch bekannt als „Jenny Delüx“, feierte kürzlich das Opening ihrer Boutique auf Mallorca. Verwendete Quellen: Instagram.com/steff.jerkel/peggyjerofke